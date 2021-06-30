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Интерфакс-АВН

Российская эскадра провела учение по отражению условной воздушной атаки в Средиземном море, где находится британский авианосец

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Авианосец HMS Queen Elizabeth R08
Авианосец HMS Queen Elizabeth R08.
Источник изображения: usni.org

Носители гиперзвукового оружия МиГ-31К и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над акваторией Средиземного моря

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Российские корабли провели тренировку по отражению воздушной атаки условного противника в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Российские учения проходят на фоне пребывания в Средиземном море корабельной ударной группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth.

"Силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Российские военные сообщили, что в ходе учения, в котором задействованы самолеты с российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии, отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки.

"Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. В поисковых действиях участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Военные заявили, что после учений все самолеты благополучно вернулись на российскую авиабазу "Хмеймим".

В прошлую пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации.

"В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

МиГ-31 - истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. На его базе создан Миг-31К - носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса.

7 июня стало известно, что в восточную часть Средиземного моря вошел авианосец Queen Elizabeth. Его сопровождают надводные боевые корабли, а также атомная подводная лодка Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения.

Входящие в состав группы британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen, как сообщалось, были направлены в Черное море.

23 июня Минобороны РФ заявило, что Defender нарушил госграницу РФ в Черном море возле Крыма. Российские военные и пограничники открывали предупредительный огонь, чтобы заставить британский корабль изменить курс.

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Великобритания
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Сирия
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BGM-109 Tomahawk
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Ил-38
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