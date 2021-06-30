Представлены фото новейшей атомной субмарины «Белгород» — первого носителя «Посейдона»

В Сеть выложили качественные фотографии российской субмарины специального назначения К-329 «Белгород» — самой длинной в мире.

Недавно новая российская субмарина «Белгород» впервые вышла в море для прохождения испытаний. На новых фотографиях можно рассмотреть корабль во всей красе.

Субмарина покинула Северодвинск на прошлой неделе. Это стало началом долгожданных ходовых испытаний, имеющих решающее значение перед поставкой корабля Военно-морскому флоту.

К-329 «Белгород» Источник изображения: Ivan O’Gilvi

Весной источник в ВПК отметил, что завершить цикл испытаний атомной субмарины К-329 намерены к сентябрю.

К-329 «Белгород» Источник изображения: Ivan O’Gilvi

«Белгород» относится к проекту 09852. Лодку заложили на «Севмаше» в июле 1992 года в качестве атомного подводного крейсера проекта 949А «Антей». В апреле 1993-го корабль переименовали в «Белгород». Вскоре работы остановили, однако возобновили после гибели атомохода «Курск», который тоже относился к проекту 949А.

К-329 «Белгород» / ©Ivan O’Gilvi

В 2012 году субмарину перезаложили по новому проекту — 09852. При достройке и переделке ее длина увеличилась с 154 до 184 метров, что сделало «Белгород» самой длинной подлодкой в мире. Единственный на сегодня более крупный тип субмарин — представители проекта 941 «Акула». Сейчас в строю осталась лишь одна такая АПЛ. В обозримом будущем ее спишут.

Главная особенность К-329 — возможность применять торпеду «Посейдон», крупнейшую в мире. Она оснащена ядерной энергоустановкой. Основная задача изделия — доставлять ядерный боеприпас к берегам предполагаемого противника.

Следующим носителем «Посейдон» станет субмарина «Хабаровск» — единственный корабль проекта 09851. Проект засекречен, данные в открытых источниках различаются и зачастую противоречат друг другу. Предполагается, что эта субмарина будет значительно меньше «Белгорода».

Основой морского компонента российской ядерной триады в будущем станут новые подлодки четвертого поколения проекта 955. Недавно состоялось знаковое для программы событие: Россия приступила к заводским ходовым испытаниям первой серийной стратегической подлодки проекта 955А.

«Князь Олег». Первая серийная стратегическая подлодка проекта 955А Источник изображения: Олег Кулешов

Основное вооружение лодки — 16 баллистических ракет Р-30 «Булава», расположенных в вертикальных шахтах. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что число ракетных шахт в субмаринах модернизированного проекта 955А увеличили до 20, однако впоследствии эти сообщения опровергли.

Столько же баллистических ракет получит перспективная американская субмарина типа Columbia, которая может войти в состав Военно-морских сил США в 2030-х.