ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов

Тяжелым огнеметным системам наращивают боевую эффективность

Россия – единственная страна в мире, в которой производятся тяжелые огнеметные системы (ТОС). Оружие специфическое, с присущими ему концептуальными недостатками. Но при определенных условиях обладающее столь высокой эффективностью, что с ним не в состоянии соперничать ни танки, ни артиллерия, ни даже ракетные комплексы.

The National Interest утверждает, что ТОС-1А «Солнцепек» надо показывать в фильмах ужасов, поскольку это самое страшное оружие после ядерного. Popular Mechanics пишет: «Полный залп огнеметной системы способен испепелить восемь городских кварталов, создавая ад для всех, кто окажется в зоне поражения. Сложно найти что-либо более устрашающее среди наземных оружейных систем».

В конце прошлого года началась глубокая модернизация всех стоящих на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты ТОС (а их около сотни) с целью повышения их боевой эффективности. Также заканчиваются государственные испытания новой системы «Тосочка». И тогда они станут еще страшнее.

В плен их не брали

Огнеметы появились в Германии в самом начале ХХ века и были широко распространены уже в Первой мировой войне. Их производили и использовали в войсках практически все главные воевавшие страны.

Это были довольно примитивные устройства ручного типа. Вскоре их заменили ранцевые. Принцип действия состоял в выдувании сжатым газом, находившимся в баллоне, горючей жидкости из резервуара, которая поджигалась на выходе из шланга электрической искрой. Огнеметчик направлял огненную струю на противников. Огнеметы по большей части использовались для подавления огневых точек.

Даже эти простейшие устройства, дальность огненной струи которых не превышала 50 метров, а время работы – 40 секунд, оказались достаточно эффективным оружием. К тому же они обладали сильным психологическим воздействием на противника. Зачастую солдаты в панике разбегались при виде огнеметчиков. Поэтому к ним относились с предельной ненавистью, а потому в плен не брали, расстреливая на месте.

Во время Второй мировой войны принцип действия огнеметов практически не изменился – они выдували все ту же огненную струю. Но возросла производительность – в качестве шасси для них начали использовать танки. Поэтому их так и называли – огнеметные танки. Дальность действия возросла до 200 метров. Увеличилось и время работы.

“ При помощи огнеметов Красной армией были уничтожены 34 тысяч солдат, 120 танков, самоходных орудий и бронетранспортеров, три тысячи дотов и других укрепленных огневых точек, почти 200 автомашин противника ”

Огнеметные танки и ранцевые огнеметы во время Великой Отечественной войны проделали в Красной армии громадную работу. При их помощи были уничтожены 34 тысячи военнослужащих, 120 танков, самоходных орудий и бронетранспортеров, три тысячи дотов и других укрепленных огневых точек, почти 200 автомашин противника.

В 60-е годы в США наконец-то поняли, что «огнеструйные» огнеметы – это слишком расточительно. Значительная часть массы воспламеняющейся жидкости расходуется впустую – сгорает в струе, не долетев до обстреливаемой цели. Также такие огнеметы имеют небольшую дальность действия.

В результате компания Northrop в 1968 году создала ручной реактивный огнемет M202A1 FLASH. Он представлял собой некое подобие короткоствольного дробовика, четырехствольного, заряженного четырьмя портативными ракетами калибра 66 миллиметров. Ракеты содержали капсулу с горючей жидкостью – смесь полиизобутилена и триэтилалюминия, которая самовоспламенялась при контакте с атмосферным воздухом в момент разгерметизации капсулы при ударе о препятствие.

Огнемет в заряженном состоянии весил 12 килограммов. Капсула содержала 0,6 килограмма самовоспламеняющейся жидкости, обеспечивающей поражение в радиусе 20 метров. Эта смесь превосходила по боевой эффективности напалм. Предельная дальность стрельбы этого реактивного огнемета составляла 730 метров.

M202A1 FLASH в 1969 году направляли в массовом количестве во Вьетнам для вооружения армии и Корпуса морской пехоты.

В Советском Союзе ответили на этот прорыв с минимальной задержкой. Уже в 1975 году в Тульском КБ машиностроения был создан реактивный огнемет «Рысь». К началу афганской войны появился «Шмель» с дальностью действия 1000 метров. И по принципу действия, и по конструкции он мало отличался от ПЗРК. Вскоре появилась 90-мм модификация «Шмель-М», способная стрелять на 1700 метров. Это грозное оружие применялось в Афганистане столь эффективно, что душманы прозвали его шайтан-трубой.

Наряду с простыми зажигательными капсулами в реактивных огнеметах используются и термобарические. Помимо «адского пламени», они создают избыточное давление, способное разрушать укрепления различного типа. Один заряд с массой смеси, равной 3,2 килограмма, способен уничтожать все живое в объеме 80 кубометров. Площадь поражения на открытой местности – 50 квадратных метров.

Системы потяжелели

Если американцы так и остановились на переносных реактивных огнеметах, то Советский Союз пошел дальше. Было продолжено направление огнеметных танков ввиду их больших боевых возможностей. На них был перенесен принцип стрельбы не струей, а капсулами с самовоспламеняющейся жидкостью. В результате конструктивно они стали очень похожи на реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В 1980 году была принята на вооружение первая в стране да и в мире система ТОС-1 «Буратино», разработанная Омским КБ транспортного машиностроения и Зеленоградским НИИ физических проблем. Две боевые машины приняли участие в афганской войне на самом ее излете, продемонстрировав высокую эффективность. Наибольшей разрушительной энергией обладали термобарические выстрелы – создаваемые ими мощные ударные волны многократно отражались от скал и попадали в пещеры, где укрывались душманы.

ТОС-1 «Буратино» представляет собой пакет из 30 направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 220 миллиметров (как у РСЗО), установленный на шасси танка Т-72 со снятой башней. Снаряды весом 217 килограммов имеют как зажигательный, так и термобарический заряд. Дистанция стрельбы – от 400 до 3600 метров. Один залп накрывает площадь 40 тысяч квадратных метров. Имеются два режима ведения стрельбы – одиночные пуски и парные. В первом случае весь боекомплект выпускается за 12 секунд, во втором – за 6 секунд. В комплект системы также входит транспортно-заряжающая машина на базе автомобиля КрАЗ-255Б.

Фото: livejournal.com

Действительно, термобарическому боеприпасу, оснащенному 74 килограммами горючей смеси, самое место в фильмах ужаса. На некоторой высоте над целью он распыляет облако горючей смеси. Она воспламеняется, это приводит к полному выгоранию воздуха в значительном объеме. В образовавшийся вакуумный мешок на огромной скорости устремляется атмосферный воздух, что приводит к возникновению мощной ударной волны. Волна разрушает здания и защитные сооружения, выводит из строя боевую технику.

При использовании зажигательного варианта боеприпаса разбрызгивается (не распыляясь) горючая смесь, которая при воспламенении дает температуру до трех тысяч градусов. Поэтому при обстреле ТОС-1 невозможно уцелеть, находясь даже в легкобронированной технике.

«Буратино» относится к мощному штурмовому вооружению. В то же время ему присущи некоторые слабости, способные угрожать тем, кто эксплуатирует эти системы. А относятся они к войскам радиационной, химической и биологической защиты.

Из-за малой дальности стрельбы система вынуждена приближаться к противнику на расстояние действия не только ствольной артиллерии, но и противотанковых ракет. А это чрезвычайно опасно, поскольку при попадании в ТОС не только ракеты, но и пули крупнокалиберного автоматического оружия сдетонируют весь боекомплект, что приведет к громадным разрушениям.

То есть «Буратино» – оружие, которое можно было использовать против нерегулярных военных образований, не имеющих ни авиации, ни эффективной оборонительной техники. Но даже и для такого применения были разработаны меры повышения безопасности ТОС.

Было решено не загружать реактивные снаряды на крайние боковые направляющие (на три левых и три правых), где их могут поразить пули и осколки. Таким образом, количество снарядов в залпе сократилось с 30 до 24.

Для того чтобы защитить ТОС на ударной позиции, им стали придавать танки и пехоту, которые подавляют огнем угрожающую «Буратино» технику противника и уничтожают гранатометчиков. При этом огнеметным системам предписано в высоком темпе выпускать боекомплект и сразу же возвращаться на удаленную и защищенную позицию.

«Тосочка» на смену «Солнцепеку»

Для компенсирования этих недостатков в 2001 году начали выпускать модификацию ТОС-1А «Солнцепек» на шасси танка Т-90. В первую очередь была повышена защищенность блока направляющих. Убрали три левые и три правые направляющие, которые все равно не использовались в «Буратино». И заключили весь блок в бронированный корпус, который существенно повысил защиту не только от пуль, но и от снарядов малого калибра.

Это, конечно, заметный шаг вперед. Однако даже увеличение дальности стрельбы до 6700 метров не гарантировало того, что «Солнцепек» не может быть обстрелян и куда более серьезными боеприпасами. Поэтому сопровождение ТОС танками и пехотой и минимальное время нахождения систем под боком у противника никто не отменил.

Также появилась новая система управления огнем. Установили лазерный дальномер и баллистический вычислитель, позволивший определять необходимый угол возвышения, при котором отклонение снарядов от цели не превышает 10 метров. Изменения коснулись и транспортно-заряжающей машины, которую «пересадили» на гусеничное шасси.

Но ТОС-1А «Солнцепек» в связи с ее невысокой защищенностью так и осталась оружием, применяемым в боевых действиях против плохо оснащенного современной техникой противника. Но здесь она демонстрировала и до сих пор демонстрирует высочайшие боевые качества. Противник, как и в Первую мировую войну, заметив огнемет, стремительно разбегается.

Именно поэтому «Солнцепек» покупают страны, которые ведут войны с нерегулярными в воинском отношении вооруженными силами. Они успели повоевать в Сирии на стороне правительственных войск, в Ираке против ИГ. В прошлом году ТОС использовал Азербайджан в карабахской войне. «Солнцепеки» закупили Алжир, Казахстан, Саудовская Аравия.

Сейчас появилась новая огнеметная система – ТОС-2 «Тосочка». В конце прошлого года несколько боевых машин после прохождения ими полного комплекса полигонных испытаний передали для опытной эксплуатации в войска. По результатам этой эксплуатации будет принято решение о развертывании серийного производства системы. При этом Рособоронэкспорт считает, что у новой ТОС высокий экспортный потенциал.

«Тосочку» разработало тульское НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева (входит в холдинг «Технодинамика»). Перед конструкторами стояла задача не наращивать мощность залпа, а создать вооружение, отличающееся большей динамичностью и автономностью использования. В результате доведения дальности стрельбы новым снарядом (он пока еще проходит испытания) до 15 километров ТОС-2 нет необходимости подходить впритык к линии фронта. Соответственно отпала необходимость сопровождать «Тосочку» при выполнении боевой задачи танками и пехотой.

Безопасность для расчета данной системы добавилась и за счет того, что боевая машина обладает значительно большей подвижностью и маневренностью, чем гусеничные ТОС-1 и ТОС-1А. В качестве платформы для «Тосочки» было выбрано колесное шасси – автомобиль «Урал-63704–0010» «Торнадо-У». Он развивает на шоссе скорость до 100 километров в час и способен быстрее менять позицию, чтобы избежать ответного контрбатарейного удара от артиллерии противника. Ну а танков и гранатометчиков на расстоянии 15 километров от ТОС-2 никак не может быть.

Правда, по бронезащищенности «Тосочка» уступает «Буратино» и «Солнцепеку». Однако новая система оснащена элементами активной защиты, повышающими ее живучесть. Имеется комплекс оптико-электронного подавления ГСН крылатых ракет. Есть и средство аэрозольной маскировки «Туча», выставляющее завесу, непроницаемую как для видимого спектра, так и для инфракрасного.

ТОС-2 оснащена современным приборным оборудованием. В частности, она получила совершенную навигационную систему, которая корректируется спутниковым сигналом ГЛОНАСС. Прицельная система по заданным координатам цели вычисляет нужную траекторию полета снарядов, в связи с чем есть возможность начинать огонь через 90 секунд после остановки.

Что же касается огневой мощи, то система имеет 18 направляющих для реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. Это меньше, чем у «Солнцепека». Однако в перспективном боеприпасе, который вскоре должна получить «Тосочка», увеличена боевая часть. Так что залп в результате должен иметь ту же самую мощность.

Еще одно отличие, снижающее расходы на производство и эксплуатацию «Тосочки», – отсутствие транспортно-заряжающей машины. Она не нужна, поскольку на боевую машину установлен гидравлический кран, использующийся для пополнения израсходованного боезапаса.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года