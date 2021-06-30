ПСС-2 – оружие ФСБ

Снят гриф секретности с самозарядного пистолета для спецслужб

В 2021 году исполняется 10 лет со дня принятия на вооружение специальных подразделений Федеральной службы безопасности России пистолета самозарядного специального ПСС-2, разработанного в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Впервые показать пистолет широкому кругу специалистов и общественности удалось только в прошлом году на форуме «АРМИЯ-2020». В этом году заказчик разрешил показ оружия и на других демонстрационных площадках.

Лауреат Государственной премии Российской Федерации, начальник сектора отдела по разработке стрелкового вооружения АО «ЦНИИТОЧМАШ», инженер-конструктор Петр Сердюков пояснил, что до этого у них был разработан пистолет ПСС. В начале 70-х годов институт получил тактико-техническое задание на создание полностью бесшумного, компактного пистолета скрытого ношения. Соответствующий НИОКР имел шифр «Вул». Результатом работы коллектива конструкторов стал уникальный пистолет самозарядный специальный (ПСС), разработанный коллективом авторов в составе Юрия Крылова и Виктора Левченко. Для него «патронщиками» Виктором Петровым и Еленой Корниловой создан 7,62-мм патрон СП4 с отсечкой порохового газа в гильзе. ПСС оказался единственным в мире самозарядным пистолетом, обеспечивающим бесшумную и беспламенную стрельбу на дальность до 50 метров. Под индексом ГРАУ 6П28 он принят на вооружение специальных подразделений КГБ СССР, МВД и военной разведки в 1983 году.

В 2000-х годах техническим управлением ФСБ РФ сформулировано новое тактико-техническое задание на пистолет такой же бесшумный, как ПСС, но значительно мощнее. В требованиях к новому оружию прописано пробитие бронежилета 2-го класса защиты. Для этого создан новый патрон 7,62х45 СП16.

По словам Сердюкова, «калибр сохранили, но диаметр гильзы значительно увеличился, Патрон тоже очень интересный. Так как пистолет ПСС делался бесшумным, то скорость выхода пули из ствола дозвуковая, но оставались пороховые газы, которые при истечении из ствола создавали хлопок. Тогда и был придуман патрон с запиранием газов в гильзе. Газ от горения пороха толкал поршень, который выталкивал пулю с достаточной энергией и потом закрывал дульце гильзы. Пистолет сделан со свободным затвором. Дальность поражения – 50 метров, если противник в бронежилете – 25 метров».

– Чем принципиально отличается ПСС-2 от ПСС?

– Затворной рамой и ударно-спусковым механизмом, в которых применены элементы модернизированного самозарядного пистолета СР1М. Как я уже сказал, в пистолете используется специальный бесшумный патрон СП16 с отсечкой пороховых газов внутри гильзы калибра 7,62x45 миллиметров.

“Увеличение объема гильзы позволило поместить внутрь больше пороха, и как следствие пуля при выходе из канала ствола получила скорость уже не 200 метров в секунду, как у СП4, а 300”

Конструкция бесшумного пистолета ПСС-2 основана на принципе использования энергии отдачи свободного затвора. Ударно-спусковой механизм самовзводный, куркового типа, сделан на базе конструкции УСМ 9-мм пистолета СР1М. Управляемые вручную флажковые предохранители в конструкции ПСС-2 отсутствуют.

Безопасность в обращении с оружием обеспечивают автоматический предохранитель, расположенный на тыльной стороне рукоятки пистолета, выключающийся при обхвате пистолета рукой, и автоматический предохранитель на спусковом крючке, что позволяет открывать огонь сразу после извлечения оружия из кобуры.

Спереди, на нижней части рамки находится планка Пикатинни для крепления дополнительных приспособлений. В пистолете применяются магазины на шесть патронов с однорядным расположением.

– Под вашим руководством компактный ПСС «вырос» до размеров полноценного армейского пистолета. Теперь его не так легко спрятать?

– Зато существенно повысилось удобство обращения с ним. Он стал полноценным пистолетом, пригодным для ближнего боя, сохранив при этом функцию бесшумного оружия разведчика. К тому же рукоятка сделана более удобной и эргономичной, что тоже немаловажно.

– Но принципы работы как оружия, так и боеприпаса остались неизменными?

– Верно. Как и при работе с ПСС «Вул» (индекс ГРАУ 6П28), мы отказались от использования прибора бесшумной стрельбы и традиционного патрона. ПБС значительно увеличил бы габариты, а новый пистолет должен был быть компактным. Традиционный патрон, даже дозвуковой, без глушителя не работает как бесшумный. Поэтому было принято решение строить новый образец вооружения вокруг нового патрона замкнутого типа СП16 калибра 7,62х45, который работал бы по тому же принципу, что и специальный патрон СП4. Внутри его гильзы расположен специальный поршень. При выстреле воспламеняющийся порох очень быстро сгорает, но воздействует он не на пулю, как бывает в обычных патронах, а на тот самый поршень. Поршень, двигаясь под воздействием расширяющихся пороховых газов внутри гильзы, энергично толкает пулю, которая, врезаясь в нарезы, получает вращающий момент и покидает ствол. А поршень, пройдя свой путь по гильзе, упирается в бутылочное сужение (скаты гильзы) и, останавливаясь там, полностью блокирует пороховые газы внутри гильзы. Все – выстрел произошел, а никто ничего не заметил и не услышал.

– Новый патрон СП16 стал больше. Он хоть и имеет тот же калибр, что и СП4, но его гильза стала длиннее на три миллиметра и значительно шире в диаметре. Для чего это было сделано?

– Увеличение объема гильзы позволило поместить внутрь больше пороха, и как следствие пуля при выходе из канала ствола получила скорость уже не 200 метров в секунду, как у СП4, а 300. При этом скорость все еще осталась дозвуковой, а значит, хлопок при переходе на сверхзвук все еще отсутствует, но значительно увеличились дистанция выстрела и пробивная способность пули. Теперь прицельный выстрел производится уже на 50 метров, а не на 25, как у ПСС «Вул», а пуля может пробить бронежилет второго класса защиты.

При этом изменилась и сама форма пули патрона СП16: она стала не тупоконечным цилиндром, как в СП4, а приобрела форму зубила.

– И все же визуально ПСС-2 изменился до неузнаваемости.

– Дело в том, что при разработке ПСС «Вул» в конструкции оружия были использованы детали ударно-спускового механизма пистолета Макарова. Ударно-спусковой механизм пистолета ПСС-2 базируется на деталях 9х21 миллиметр пистолета СР1М «Вектор». Принцип работы пистолета полностью заимствован у ПСС «Вул», только в увеличенном масштабе: стали больше затвор, рамка и магазин.

– Один из самых интересных элементов в конструкции – подвижный патронник.

– При выстреле под давлением пороховых газов гильзу раздувает в патроннике, который отделяется от ствола и движется вместе с затвором назад. Пройдя несколько миллиметров, патронник упирается в рамку, а затвор продолжает движение, извлекая и выбрасывая стрелянную гильзу. В результате ее извлечение выбрасывателем начинается после того, как пройден пик давления внутри гильзы.

Наш затвор в отличие от стандартной конструкции с цельным стволом возвращается в крайнее переднее положение, досылая очередной патрон из магазина в патронник. Магазин однорядный и рассчитан только на шесть патронов в связи с тем, что габариты самого патрона очень значительны. После израсходования боеприпасов пистолет становится на останов. Снять затвор с останова можно, либо убрав из рукоятки пустой магазин и оттянув затвор в заднее положение, либо вставив полный магазин – затвор сам вернется в переднее положение.

Прицельные приспособления у пистолета механические, нерегулируемые, состоящие из целика и мушки.

– ПСС зарекомендовал себя у профессионалов надежным, удобным и уникальным пистолетом скрытого ношения, в любую секунду готовым к выполнению боевой задачи. А вот про ПСС-2 отзывов в открытом доступе так и нет. Как оценивают его бойцы спецподразделений после 10 лет использования?

– Достоверными сведениями о проведении спецопераций с использованием пистолета ПСС-2 мы не располагаем, но субъективные отзывы отдельных бойцов, безусловно, положительные.

Справка «ВПК»

ПСС-2 разработан конструктором Владимиром Кабаевым в рамках ОКР «Вестник» при участии Матвея Елисеева, под руководством Петра Сердюкова. А патрон СП16 с особыми характеристиками – коллективом в составе Алексея Багрова, Виктора Петрова, Михаила Кабаева и Елены Корниловой. Основные работы завершены в конце прошлого десятилетия. По своим боевым характеристикам, полученным при помощи более мощного специального патрона, разработка вплотную приближена к другим армейским пистолетам. Оружие прошло все необходимые проверки и смогло заинтересовать потенциальных заказчиков. В 2011 году пистолет принят на вооружение специальных подразделений Федеральной службы безопасности России.

ТТХ ПСС-2

Калибр – 7,62x45, патрон СП16.

Длина оружия – 195 миллиметров.

Масса без патронов – 1000 граммов.

Емкость магазина – 6 патронов.

Дальность прицельной стрельбы – 50 метров.

Виталий Струговец, полковник запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года