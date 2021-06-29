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Известия.ru

Блинкен рассказал об ударах США по оружейным складам в Сирии и Ираке

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli/dpa

США 27 июня нанесли удары по оружейным складам военизированных группировок в Сирии и в Ираке. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник, 28 июня, на пресс-конференции в Риме, куда он прибыл с визитом.

Он уточнил, что все удары производились по распоряжению президента США Джо Байдена.

«ВС (Вооруженные силы. — «Известия») США произвели удары по объектам, использовавшимся поддерживаемыми Ираном военизированными группировками в районе границы между Сирией и Ираком. Целью были объекты, которые использовались группировками, ответственными за недавние атаки в отношении интересов США в Ираке, в частности они были нанесены по <...> складам в двух местах в Сирии и одном — в Ираке», — уточнил Блинкен.

Ранее в этот день официальный представитель Пентагона Джессика Макналти рассказала, что США предупредили другие страны о планах нанести авиаудар по приграничной территории Ирака и Сирии. При этом в американском оборонном ведомстве не уточнили, получила ли такое сообщение Москва.

Позднее в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщила, что удары американских военно-воздушных сил (ВВС) в ночь на 28 июня направили по двум целям на территории Сирии, и одной — на территории Ирака, в последнем случае это была база, эксплуатируемая для операций беспилотников против военных США.

При этом накануне в американском министерстве обороны заявили, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии. Приказ отдал Байден из-за серии атак этих группировок на американские интересы в Ираке.

По словам жителей сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-Эз-Зор, в результате атаки погиб ребенок, еще трое мирных жителей пострадали.

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