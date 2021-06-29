Многодоменные силы – новый уровень интеграции видов вооруженных сил.

Американская инициатива

Современные автоматизированные системы управления (АСУ) позволяют организовывать взаимодействие боевых единиц и различных уровней командования в вооружённых силах (ВС) на небывало высоком уровне, позволяя им действовать как единый организм. В частности, в США разрабатывается концепция многодоменного противостояния (multidomain operation) – одновременное ведение войны в различных физических средах (доменах): на поверхности, на воде (под водой), в воздухе, в космосе и в киберпространстве.

Многодоменные силы. Источник: topwar.ru

По сути, это расширенная версия сетецентрической войны, которая предполагает глубочайшую интеграцию между собой боевых единиц, входящих в состав военно-воздушных сил (ВВС), военно-морских сил (ВМС), сухопутных войск и других элементов вооружённых сил США.

«Многодоменное» поле боя – это развитие концепции сетецентрической войны. Источник: topwar.ru

Это не означает, что ВС США откажутся от ВВС или ВМС как от структурных подразделений, но означает, что их взаимодействие в рамках проведения одной боевой операции будет куда глубже, чем сейчас. В рамках многодоменной боевой операции вооружение, запускаемое одним видом войск, например, с корабля или подводной лодки, получает целеуказание от боевой единицы другого вида войск в автоматизированном режиме. Планирование ведения боевых действий и управление войсками также ведётся с учётом преимуществ и недостатков всех элементов доменов.

Например, когда говорят о взаимодействии ВВС РФ и военно-морского флота (ВМФ) РФ, то считается, что ВВС и МВФ не смогут на должном уровне организовать взаимодействие – ВВС будет отдавать приоритет своим задачам, ВМФ – своим. Поэтому, например, считается, что ВМФ РФ нужна собственная авиация, причём речь идёт не о специализированных машинах, например, противолодочной обороны (ПЛО), а об ударных машинах – морской ракетоносной авиации (МРА), задачи которой могут эффективно решаться бомбардировщиками ракетоносцами ВВС (при условии их интеграции с соответствующим вооружением).

Дальние бомбардировщики-ракетоносцы, ранее входившие в состав МРА ВМФ, были переданы ВВС РФ, считается, что для обеспечения эффективных действий российского флота он должен обладать собственной МРА. Источник: Airwar.ru

В рамках проведения многодоменных операций такая ситуация, скорее всего, будет невозможна. Например, в ВМС США отсутствуют собственная МРА, но в связи с усилением флота потенциального противника (речь идёт о Китае), активно прорабатывается нанесение массированных ударов противокорабельными ракетами LRASM с помощью бомбардировщиков B-1B из состава ВВС. Можно не сомневаться, что такую возможность получат и новейшие B-21 Raider. То есть ВМС США не рассматривают возможность того, что ВВС США будут игнорировать их запросы на уничтожение целей. При этом обзаводиться собственной МРА на базе дальних/стратегических бомбардировщиков ВМС США не планируют, а самолёты с авианосцев назвать равноценной заменой никак нельзя.

Бомбардировщик ВВС США B-1B может доставить 24 ПКР LRASM во внутренних отсеках (32 – с учётом ПКР, размещаемых на внешней подвеске) на дальность порядка 5500 километров, тогда как истребитель F/A-18E ВМС США несёт 4 ПКР LRASM на дальность порядка 700 километров. Источник: topwar.ru

Зона боевых действий в рамках многодоменного противостояния делится на боевые зоны и зоны поддержки.

Боевые зоны:

- ближняя зона до 200 километров (Close Area), в которой наземные, надводные и воздушные боевые единицы находятся в непосредственном физическом контакте с противником на линии боевого соприкосновения;

- зона глубокого маневрирования от 200 до 500 километров (Deep Maneuver Area), в которой, помимо наземных, надводных и воздушных боевых единиц, добавляются действия из космического и кибернетического доменов;

- зона применения вооружений от 500 километров и далее (Deep Fires Area) на оперативную и стратегическую глубину обороны противника.

Зоны поддержки:

- зона тактической поддержки от 500 до 1500 километров (Tactical Support Area), которая обеспечивает операции в Close Area, Deep Maneuver Area, Deep Fires Area. В этой зоне сосредоточено командные структуры низшего звена и резервы;

- зона оперативной поддержки от 1500 до 5000 километров (Operational Support Area), в которой расположены командные структуры среднего звена и вспомогательные ударные системы сухопутного, морского и воздушного доменов. В данной зоне осуществляется интеграция действий ВС США с вооружёнными силами союзников;

- зона стратегической поддержки от 5000 километров и далее (Strategic Support Area), обеспечивающая стратегическое взаимодействие и управление – фактически верховное командование на территории США.

Зоны боевых действий в рамках многодоменного противостояния. Источник: topwar.ru

Можно выделить несколько ключевых отличий многодоменного противостояния:

- горизонтальные связи управления, обеспечивающие непосредственно взаимодействие между боевыми единицами разных видов и родов ВС;

- применение развитых систем связи, в том числе спутниковой, с многократным резервированием и широкими высокоскоростными каналами передачи данных (вершина развития концепции сетецентрического управления);

- применение систем управления с элементами искусственного интеллекта, обеспечивающее автоматизацию принятия решений.

Глубокая интеграция доменов позволит развеять «туман войны» за счёт синергетического эффекта от получения и обработки информации с различных датчиков и сенсоров всех участников многодоменного взаимодействия.

По словам Адмирала Гарри Харриса, командующего Тихоокеанским командованием США, «армия США должна быть в состоянии топить корабли, нейтрализовать спутники, сбивать ракеты и лишать противника возможности командовать и контролировать свои силы».

Из этой фразы главное это «лишать противника возможности командовать и контролировать свои силы», а основное средство для реализации этой задачи – это «нейтрализовать спутники», поскольку только космический сегмент позволяет обеспечить вооружённые силы надёжной высокоскоростной связью в глобальном масштабе.

Российский ответ

В 16 номере издания «Воздушно-космические силы. Теория и практика» от декабря 2020 года опубликовано предложение специалистов Академии ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж) по организации противодействия американской концепции многодоменных операций, в качестве основного компонента которой выделяется нанесение противником интегрированного массированного воздушного удара (ИМВУ), представляющего собой скоординированное массированное воздействие на важнейшие критически важные объекты противоборствующей стороны, осуществляемое на начальном этапе многосферной операции ВС США (НАТО)..

В рамках стратегии противодействия предполагается, что Российская Федерация способна перейти от политики сдерживания потенциального противника ядерным оружием к политике устрашения нанесения ему неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны.

В этих условиях возникает вопрос, а действительно ли Российская Федерация в настоящее время обладает достаточным нарядом сил и средств для осуществления превентивного удара: не то что по силам США и НАТО, а и по отдельным странам типа Турции и Японии?

По мнению автора, для решения этой задачи должен быть сформирован отдельный род вооружённых сил – Стратегические конвенциональные силы (СКС).

Задача Стратегических конвенциональных сил – нанесение противнику неядерным вооружением ущерба, существенно снижающего его организационные, промышленные и военные возможности с расстояния, минимизирующего или исключающего вероятность непосредственного боевого столкновения с вооружёнными силами противника. Более подробно предпосылки создания, решаемые задачи и вооружение СКС рассматривались в статьях: Стратегическое конвенциональное оружие. Нанесение ущерба и Стратегические конвенциональные силы: носители и вооружение.

Второй вопрос – каким образом может быть нанесён упреждающий удар в условиях превосходства противника в средствах разведки и связи, превосходство США и НАТО в которых вряд ли можно отрицать. Можно предположить, что начало упреждающего удара будет вскрыто разведкой противника, в результате эффективными окажутся только те средства, на которые противник физически не успеет отреагировать манёвром – гиперзвуковые и баллистические (квазибаллистические) ракеты.

Орбитальная группировка ВС США. Источник: topwar.ru

Вооружённые силы США обладают значительно большими разведывательными возможностями, чем ВС РФ, не говоря уже пропускной способности спутниковых каналов передачи данных.

Не стоит уповать на то, что удастся вывести из строя спутниковую группировку США. Это весьма нетривиальная задача. Ранее этот вопрос был рассмотрен в серии статей: «Всевидящее око» компании Capella Space: предвестник революции в спутниковой разведке, Достучаться до небес, Орбитальные чистильщики. В случае развёртывания тысяч или даже десятков тысяч спутников разведки, управления и связи в ближайшей перспективе сложность решения этой задачи многократно возрастёт.

Радиолокационный спутник. Источник: topwar.ru

Перспективные спутники разведки, управления и связи на базе коммерческих технологий могут выводиться на орбиту тысячами, уничтожить их все не удастся даже с помощью ядерного оружия

Из материалов статьи:

«Противодействие «многосферной операции» на начальном этапе возможно проведением воздушной операции и срывом интегрированного массированного воздушного удара путем нанесения неприемлемого ущерба противнику комплексным применением элементов разведывательно-ударной системы группировки войск (сил) на ТВД. Срыв интегрированного массированного воздушного удара приведет к недостижению целей «многосферной операции» на начальном этапе и гарантированному отказу военно-политического руководства НАТО от ее дальнейшего проведения. Комплексное применение элементов разведывательно-ударной системы на ТВД при реализации срыва ИМВУ «многосферной операции» позволит получить ряд преимуществ: – оперативно лишить противника способности своевременного принятия решения по проведению операции, включая возможность ложного восприятия сложившейся обстановки.

Осуществить одновременное глубокое поражение критически важных объектов, обеспечивающих проведение ИМВУ, расположенных в первых и вторых эшелонах обороняющегося противника, только средствами поражения общевойсковых соединений и частей практически нерешаемая задача, так как необходимо выделение большого количества сил для их доставки, которых в настоящее время, к сожалению, не хватает. Поэтому повышение возможностей огневого поражения противника в операциях (боевых действиях) возможно, как путем применения разнородных сил и средств поражения: артиллерийских систем, РСЗО, тактических и оперативно-тактических ракет, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, так и созданием системы их разведывательно-информационного обеспечения. При этом повышение эффективности поражения критически важных объектов противника предполагается за счет задействования рационального состава разнородных сил и средств разведки и огневого поражения оптимальным сочетанием способов их комплексного поражения в режиме реального времени».

По сути, предлагается создать аналогичную многодоменную систему, но с урезанными возможностями – отсутствует информация о взаимодействии ВВС и СВ с ВМФ, о задействовании кибернетического оружия, которое должно применяться в самом начале конфликта.

В связи с этим возникают вопросы – имеется ли у России достаточное информационное обеспечение в виде космического эшелона средств разведки, управления и связи, способное обеспечить эффективное взаимодействие разнородных сил и средств в рамках единой группировки? Унифицированы ли протоколы обмена данными ВВС, СВ, ВМФ, а также других родов войск?

А самое главное – способны ли виды и рода ВС РФ действовать в составе объединённой группировки как единое целое, когда корабли атакуют наземные и воздушные цели, авиация наносит удары по кораблям противника, сухопутные войска поражают аэродромы противника? Причём это взаимодействие должно осуществляться вплоть до тактического уровня. Способно ли высшее руководство ВС РФ обеспечить управление такой разнородной группировкой без перекосов в сторону одного из видов вооружённых сил в зависимости от того, кем ранее был командующий – лётчиком, «сухопутчиком» или моряком?

Почему создание многодоменных сил так важно?

Ответ на этот вопрос даёт цикл OODA (Observe, Orient, Decide, Act) или по-русски НОРД (наблюдение, ориентация, решение, действие) – концепция, разработанная для армии США бывшим пилотом ВВС Джоном Бойдом в 1995 году, также известная как «петля Бойда». Наблюдение – это добывание, сбор, изучение, отражение данных обстановки. Ориентация – это анализ и оценка данных обстановки. Решение – принятие решения на операцию, её планирование и постановка задач войскам. Действие – непосредственное руководство и, собственно, действия войск при выполнении ими боевых задач.

Существует два основных способа достижения конкурентных преимуществ: первый путь – сделать в количественном измерении свои циклы действий более быстрыми, это вынудит вашего противника реагировать на ваши действия, второй путь – улучшить качество принимаемых решений, то есть принимать решения, в большей степени соответствующие складывающейся ситуации, чем решения вашего противника.

Цикл OODA/НОРД. Источник: topwar.ru

В рамках многодоменной стратегии формируются дополнительные горизонтальные информационно-управляющие связи, которые, с одной стороны, повышают скорость взаимодействия, а с другой – стороны повышают достоверность разведывательной информации, что обеспечивает принятие верных решений.

Таким образом, при столкновении противников с примерно равными по характеристикам вооружениями преимущество получит тот, кто будет лучше координировать действия своих сил на всех уровнях, быстрее получать и обрабатывать разведывательную информацию, принимать решения – то есть получать преимущество в каждом цикле OODA/НОРД, что и обеспечивает проведение многодоменных операций.

В результате противник с меньшим количеством вооружений может получить преимущество над противником с большим количеством вооружений, за счёт более эффективного управления ведением боевых действий. Что-то подобное в истории уже было – немецкие вооружённые силы часто уступали противнику количественно, но за счёт лучшего управления и концентрации сил, относительно легко разбили армии своих противников и были достаточно близки к тому, чтобы сокрушить СССР.

Единая разведывательно-ударная система

Ещё в 2008 году автором рассматривался вопрос создания единой разведывательно-ударной системы района боевых действий, в рамках которой должен был быть реализован качественно новый уровень взаимодействия видов и родов вооружённых сил. Отправной точкой создания концепции являлось понимание того, что в начале нового тысячелетия наиболее эффективными станут многомерные наступательные действия, в первую очередь в информационном и воздушно-космическом пространстве.

Большое значение приобретают горизонтальные информационно-управляющие связи на всех уровнях управления войсками, автоматизированный обмен разведывательной информацией и принятие значительного числа тактических решений на низших уровнях управления для минимизации временного интервала между обнаружением и уничтожением выявленных целей.

Многодоменная операция. Источник: topwar.ru

В многодоменных операциях особое значение приобретают горизонтальные связи, позволяющие боевым единицам разных видов и родов войск взаимодействовать друг с другом, минуя вышестоящее командование

Единая разведывательно-ударная система района боевых действий должна включать в себя три иерархических уровня управления:

– центр управления боевыми действиями (ЦУБД) представляет собой наземный мобильный или подземный командный пункт, расположенный на значительном удалении от зоны активных боевых действий и являющийся центром сосредоточения разведывательной информации и принятия стратегических и оперативных решений по ведению боевых действий (аналог американского Strategic Support Area);

– центр управления зоны ответственности (ЦУЗО) в зависимости от обстановки располагается на мобильном наземном носителе, корабле или самолёте РУС и предназначен для организации боевых действий в заданной зоне ответственности, в том числе организации непосредственного целеуказания приданым комплексам вооружения на основе имеющейся разведывательной информации (аналог американских Operational Support Area, Deep Fires Area, Deep Maneuver Area и Tactical Support Area);

– центр управления поля боя (ЦУПБ) представляет собой наземную, воздушную или надводную/подводную боевую единицу, действующую непосредственно на поле боя и осуществляющую разведку, целераспределение и непосредственное целеуказание в указанном секторе (аналог американской Close Area).

В рамках построения единой разведывательно-ударной системы района боевых действий предполагался отказ от проведения учений силами отдельных видов и родов войск в пользу комплексных учений, проводимых объединённой группировкой вооружённых сил.

Решение задачи создания многодоменных сил потребует не только интенсивного развития космического сегмента разведки, управления и связи в интересах ВС РФ, а также унификации всех боевых единиц ВВС, ВМФ и СВ по протоколам обмена данными, но и структурных изменений в части управления вооружёнными силами и их подготовки.

В замечательной книге «Звёздный десант» американского писателя Роберта Хайнлайна (не стоит ассоциировать её с одноимённым фильмом) в рамках проведения наземно-космических операций осуществлялось взаимодействие космического флота и десантных сил. При этом командиром, управляющим сражением, мог стать только офицер, отслуживший и в десанте, и в звёздном флоте.

К чему эта ремарка?

К тому, что в рамках построения многодоменных сил необходимо рассмотреть вариант того, что командные должности надвидового управления ВС РФ должны занимать только те, кто прошёл подготовку (а возможно, что и службу) во всех трёх видах вооружённых сил.

Необходимо ещё раз напомнить, что концепция многодоменных операций не является отказом от видов и родов вооружённых сил, но позволяет им действовать как единое целое, дополняя преимущества и компенсируя недостатки друг друга.

Андрей Митрофанов