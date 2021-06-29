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Владимир Путин: на боевое дежурство уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал"

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 28 июня. На боевое дежурство уже поставлено гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", на подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – МБР "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", ЗРС С-500 "Прометей" и другие комплексы.

Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил 28 июня в Большом Кремлевском дворце президент России Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

По словам В.Путина, "формируется новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой".

"Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники, потому что современные Вооруженные Силы – это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний", – сказал президент России, обращаясь к выпускникам военных ВУЗов.

В.Путин отметил, что "самые высокие требования предъявляются и к выпускникам учебных заведений правоохранительных органов и специальных служб. Вам предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз".

Президент выразил уверенность в том, что "все вы, каждый на своем посту, будете профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины – так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры".

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