Миссии Эрдогана в НАТО: Крым — Кавказ — Афганистан (Cumhuriyet, Турция)

Миссии Анкары в рамках НАТО не ограничиваются Афганистаном, уверен колумнист оппозиционной турецкой газеты «Джумхуриет». По его мнению, США создают антироссийский фронт, который начинается с Прибалтики. В этой связи действия Эрдогана в Крыму и на Кавказе — это не просто тактические задачи, они связаны с фронтом, на котором Турция позиционируется в стратегическом плане.

Колумнист оппозиционной газеты "Джумхуриет" Мехмет Али Гюллер, обращая внимание на заявление, принятое по итогам недавнего саммита НАТО, делает вывод, что миссии Анкары в рамках НАТО не ограничиваются Афганистаном и распространяются также на Крым, Кавказ.

Подчеркивается, что важность этих миссий обусловливается главной стратегией США против Китая и России.

США создают антироссийский фронт, который начинается с Прибалтики, охватывает Восточную Европу и Украину, Крым и Черное море и через Грузию протягивается до Кавказа и Афганистана, а также создают антикитайский фронт, который начинается с Афганистана, охватывает Южно-Китайское море и достигает Южной Кореи и Японии.

Поэтому миссии Анкары в Крыму, на Кавказе, в Афганистане - это не просто тактические задачи, они связаны с фронтом, на котором Турция позиционируется в стратегическом плане.