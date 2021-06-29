Великобритания – в лидерах провокаторов противостояния Россия - НАТО

Российские военные самолëты прибыли в Сирию, чтобы «контролировать» действия размещëнного в Средиземном море британского авианосца HMS Queen Elizabeth.

Это произошло после того, как Москва заявила, что произвела на прошлой неделе предупредительные выстрелы и сбросила бомбы возле эсминца HMS Defender ВМС Соединëнного Королевства в водах Крыма, говорится в публикации британского новостного портала INews.

Переброшенные в Сирию три дальних бомбардировщика Ту-22М3 несут ракеты Х-22 по прозвищу «убийцы авианосцев». В минувшую пятницу на авиабазу «Хмеймим» в арабской республике прибыли также два многоцелевых истребителя МиГ-31К, вооружëнных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Министерство обороны России ранее подтвердило, что будет наблюдать за HMS Queen Elizabeth.

Минобороны Великобритании в свою очередь указало на развëртывание радиолокационных самолëтов для защиты своего авианесущего крейсера и сопровождающей его корабельной группировки. Самолëты дальнего радиолокационного обнаружения британских ВВС под кодовыми названиями «НАТО 30» и «НАТО 31» были запущены с авиабазы «Уоддингтон» на прошлой неделе, чтобы создать «стальное кольцо» вокруг авианосца «Королева Елизавета», сообщает The Sunday Express .

Представитель МО Соединëнного Королевства заявил: «Ударная группа авианосцев Великобритании в настоящее время проводит контрольные миссии из Восточного Средиземноморья в соответствии с давним мандатом на антитеррористическую операцию. Военные корабли и самолëты ряда других стран проводят свои собственные независимые учения и операции в регионе».

Британский эсминец Defender совершил намеренную провокацию в Чёрном море и отошёл от российских берегов только после предупредительного применения оружия, об этом, как сообщало EADaily, заявил 24 июня главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.