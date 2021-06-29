Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны Республики Беларусь утвердили схему кооперации по ремонту ЗРК "Тор"

ЦАМТО, 28 июня. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Минобороны Республики Беларусь на выставке "MILEX-2021" утвердили схему кооперации по ремонту боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2К" в интересах белорусского военного ведомства.

В соответствии с документом планируется, что часть работ по ремонту и обслуживанию ЗРК "Тор-М2К" будет выполняться на территории Республики Беларусь с привлечением 2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения и Минского завода колесных тягачей. По линии Концерна в кооперации будет задействован Ижевский электромеханический завод "Купол". Перечень и объем работ согласованы сторонами, подписавшими схему кооперации.

"Утвержденная схема кооперации является значимым этапом в сфере нашего сотрудничества с Министерством обороны Республики Беларусь и важнейшим шагом в направлении создания сервисного центра для ремонта и обслуживания ЗРК "Тор" на территории наших партнеров", – отметил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. Он уточнил, что эта работа ведется по линии международного Договора о развитии военно-технического сотрудничества.

Вячеслав Дзиркалн напомнил, что продукция военного назначения разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" состоит на вооружении десятков стран мира. Деятельность холдинга в сфере военно-технического сотрудничества охватывает огромный сегмент рынка по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации ранее поставленных изделий.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Штатная численность персонала на предприятиях холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна состоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".