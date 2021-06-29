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РИА Новости

В Румынии выступили за расширение военного присутствия США в Черном море для сдерживания России

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Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море.
Источник изображения: © Фото : Ministry of Defense of Ukraine

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для "сдерживания" России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

В мае президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал "укрепление сдерживания" на европейском континенте.

"На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние - ред.) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности", - заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner. Портал побеседовал с главой МИД страны и министром обороны Николае Чукэ во время масштабных учений НАТО Defender Europe.

Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша "присутствует на местах".

"Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин "устойчивая и постоянная ротация"... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе", - добавил глава МИД Румынии.

Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность "развернуть как можно больше американских войск" в стране.

"Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос - ред.) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским - ред.) министром обороны для выяснения деталей", - сказал Чукэ порталу.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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