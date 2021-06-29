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Интерфакс-АВН

Российские корабли на учениях в Средиземном море провели тренировку сил ПВО, отразили атаку "противника" - Минобороны РФ

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчёты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника".

В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

"В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

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Кинжал ЗРК
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