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Интерфакс-АВН

Носители гиперзвукового оружия МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет на учениях в Средиземном море - Минобороны РФ

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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», май 2020 года
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», май 2020 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Истребители Миг-31К, вооружённые гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полёты в сопровождении истребителей Су-35 и Су-34 в ходе учений в восточной части Средиземного моря, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полёты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что "в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику".

По данным министерства, учебные полёты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью, добавили в военном ведомстве.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации.

"В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

В Средиземном море в настоящее время находится корабельная ударная группы во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth.

По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей, в частности, флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", фрегаты с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также две оснащенные "Калибрами" подводные лодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону".

Совместно с противолодочными самолетами Ту-142, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К корабли и подлодки выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности двух российских баз в Сирии - "Хмеймим" и "Тартус".

МиГ-31 - истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. На его базе создан Миг-31К - носитель гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал".

Главком ВКС России Сергей Суровикин ранее заявил, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам Суровикина, высокоскоростной самолет-носитель сможет за считанные минуты доставить ракету в район сброса.

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
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Ил-38
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