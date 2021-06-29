Пять кораблей ВМФ России отбили воздушную атаку на учениях в Средиземном море

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В министерстве подчеркнули, что "особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника".
По замыслу учений, корабли совместно с подлодками "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России "Тартус".
Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца Queen Elizabeth, на котором находятся 10 американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей.