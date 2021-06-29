Kayhan (Иран): «Еще раз — и мы стреляем на поражение!». Предупреждение России британцам

После скандального инцидента у побережья Крыма напряженность в отношениях России и Запада нарастает. Россия пригрозила не только Великобритании, но и прочим европейским странам и США, что в случае повторения подобного инцидента оставляет за собой право бомбардировки судна.

После скандального инцидента с приближением британского эсминца к побережью Крыма напряженность в отношениях России и Запада претерпела новое обострение: Россия пригрозила не только самой Великобритании, но и прочим европейским странам и США, что в случае повторения подобного инцидента она берет на себя право бомбардировки морского судна, нарушившего государственную морскую границу.

С распадом СССР, ликвидацией "железного занавеса" и прекращением так называемой холодной войны разделение мира на "восточный" и "западный" блоки вроде бы оказалось лишено смысла. Однако в последние годы мы видим, что в мире появляются другие центры силы: это стремительный и удивительно быстро набирающий как военную, так и экономическую мощь Китай, приобретающий силу и влияние Иран, и восстановившая свое военное могущество Россия.

Вместе с этим закончилась и история однополярного мира, точнее, эпоха монополии Америки на единственный в мире полюс силы. Однако на деле противостояние в скрытой форме Запада, но только теперь уже не с Востоком, а со многими центрами силы сразу, прежде всего, с вышеупомянутыми, продолжается и иногда приобретает даже более откровенный характер, чем в эпоху холодной войны. С приходом в Белый дом администрации Джо Байдена риторика Запада в отношении России стала еще более агрессивной и враждебной, так что едва ли оставляет какую-то надежду на нормализацию отношений, даже несмотря на прошедшую встречу президентов России и США в Женеве, по сути, очень мало что изменившую в мировой политике.

После акции нарушения британским эсминцем HMS Defender государственной границы вблизи побережья Крыма, что стало тем самым явным проявлением скрытого противостояния Запада Востоку в настоящее время, МИД России вызвал британского посла в России Дебору Броннерт, чтобы выразить решительный протест британской стороне. Как сообщали СМИ, более 20 истребителей ВВС России, а также два судна береговой охраны были срочно подняты по тревоге: они блокировали передвижение Defender по российской акватории, а истребитель Су-24 произвел предупредительные выстрелы, для того чтобы нарушившее государственную границу России судно немедленно покинуло крымское побережье.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в минувший четверг, что в случае подобных инцидентов сначала российская сторона будет "взывать к разуму" и к уважению международного права. Но если этого окажется недостаточно, то тогда, по словам Рябкова, "последует уже бомбардировка, но не по траектории движения корабля, а непосредственно на поражение самого суда". Издание Politico привела следующее заявление Рябкова на пресс-конференции: "Неприкосновенность российских границ - это обязательно для всех и будет защищаться любыми способами, дипломатическими, политическими и военными". К этому замминистра иностранных дел России также добавил, что в последнее время США и Великобритания явно ищут дальнейшей эскалации напряженности в Черном море.

Нарушение границы России британским кораблем, с согласия США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что "совершенно очевидным является одобрение агрессивных действий британского эсминца со стороны США". Как отметила Захарова, американские военные эксперты свидетельствуют, что во время инцидента на борту судна проходила учебная тренировка с участием американского, британского и украинского спецназа. И при этих обстоятельствах совершенно очевидно, что, по словам Захаровой, имевшая место "миротворческая акция" британского эсминца была осуществлена при полном согласии со старшим братом, то есть, с Соединенными Штатами".

А что утверждал Джонсон

Глава британского Кабинета министров Борис Джонсон в то же время заявил, что поскольку Британия официально не признает ни сам Крымский полуостров, ни крымскую акваторию частью России, то следовательно, он абсолютно убежден, что британский эсминец не входил в территориальные воды России. Как заявил глава Кабмина Великобритании на заседании британского парламента, он полагает, что использование международных вод - абсолютно правомерный акт, к тому же Великобритания никогда официально не признает Крым частью российской территории.

Новые санкции против России

Но даже в таких резко осложнившихся международных условиях Россия дает понять, что готова к продолжению диалога с западными государствами, прежде всего, с Евросоюзом. Однако проблема в том, что такой готовности, похоже, нет у европейских партнеров России, которые готовы обсуждать вопрос о введении против России новых санкций под предлогом "агрессивных шагов России в международных водах".

Через день после инцидента в Черном море главы стран ЕС собрались на сессию в Брюсселе и поставили перед Жозепом Боррелем, Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам, вопрос о введении против России новых санкций, в том числе, новых ограничений экономического характера, для противодействия, по их словам, "деструктивных шагов со стороны Москвы". В то же время, главы стран Евросоюза не смогли выработать единого подхода в отношении России из-за, прежде всего, "особой позиции" по отношению к Москве Берлина и Парижа, поставивших вопрос о необходимости переговоров с Россией "до введения новых санкций". В качестве компромисса, главы стран ЕС призвали Борреля рассмотреть вопрос о переговорах с Москвой "наряду" с подготовкой очередных санкций. Нельзя не отметить, что данная инициатива Брюсселя по диалогу с Россией, скорее всего, обречена на провал в подобной редакции, поскольку снова ставит антироссийские санкции на повестку дня.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что, несмотря на прошедшую совсем недавно встречу президента России Путина с его американским коллегой, напряженность в отношениях Запада и России по прежнему находится на пике, тогда как российско-американские отношения так и продолжают оставаться на глубоком дне, причем в гораздо большем смысле, нежели это было во времена существования СССР. И инцидент в Черном море, как и последовавшая за ним враждебная риторика Запада это только подтверждают. И точно также, глубочайший кризис продолжают переживать и отношения Москвы и стран Европы.