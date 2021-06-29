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ТАСС

Делегации из 25 государств приняли участие в работе X Военно-морского салона в Петербурге

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Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Макет нового авианосца проекта "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Работу салона освещали более 500 журналистов из России и еще семи стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Официальные делегации из 25 стран приняли участие в X Международном военно-морском салоне (МВМС), который проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня. Об этом сообщается в релизе, опубликованном в воскресенье на сайте события.

"В МВМС-2021 приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники. Проведено более 100 официальных переговоров с участием главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС России, представителей АО "Рособоронэкспорт", АО ОСК и других ведущих компаний", - говорится в сообщении.

Участниками экспозиции салона, разместившейся на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", в этом году стали 285 предприятий из 13 стран, из них 13 - иностранные компании. Отмечается, что значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения. В демонстрационном разделе у причалов "Морского фасада" были представлены корабли, катера и суда из состава ВМФ и Пограничной службы ФСБ России, в их числе - подводные лодки "Санкт-Петербург" и "Петропавловск-Камчатский", фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий" и другие.

"АО ОСК передаст ВМФ РФ семь новых боевых кораблей в текущем году. Еще три корабля корпорация передаст флоту после ремонта и модернизации. АО "Рособоронэкспорт" в рамках Х Международного военно-морского салона представил иностранным партнерам лучшие образцы и новинки российского кораблестроения. Компания прорабатывает поставку кораблей проекта "Каракурт-Э" в шесть стран, а береговым комплексом "Рубеж-МЭР" предметно интересуются восемь иностранных заказчиков", - говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что результаты проведения салона свидетельствуют о том, что "российские и зарубежные предприятия ведут активную маркетинговую политику, направленную на расширение своего участия в международной кооперации, связанной с разработкой и производством таких сложных технических систем как боевые корабли". Работу салона освещали более 500 журналистов из России и еще семи стран.

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Страны
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Гремящий
Компании
ОСК
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
22350
22800 МРК
ИТ
Выставки
МВМС
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