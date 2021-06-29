«Сервал» - подлодка для диверсантов

СПМБМ «Малахит» раскрыло на Международном военно-морском салоне-2021 подробности о подлодке «Сервал» семейства «Пиранья».

Проект разработан в инициативном порядке для продвижения на экспорт. Основным преимуществом разработчики называют воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) на базе газотурбинного генератора. При движении под водой такая ВНЭУ работает по замкнутому циклу с использованием запасов жидкого кислорода.

«Сервал» предназначен для диверсионных операций. В составе подлодки имеется шлюзовая камера для выхода пловцов, а также сверхмалая ПЛ семейства «Тритон».

О разработке «Малахитом» новых подводных лодок стало известно из годового отчета за 2020 год, сообщает Flotprom. Конструкторское бюро сформировало облик атомной ПЛ «Горгона» и подлодки с ВНЭУ «Сервал».