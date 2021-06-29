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«Сервал» - подлодка для диверсантов

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Источник изображения: vpk-news.ru

СПМБМ «Малахит» раскрыло на Международном военно-морском салоне-2021 подробности о подлодке «Сервал» семейства «Пиранья».

Проект разработан в инициативном порядке для продвижения на экспорт. Основным преимуществом разработчики называют воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) на базе газотурбинного генератора. При движении под водой такая ВНЭУ работает по замкнутому циклу с использованием запасов жидкого кислорода. 

«Сервал» предназначен для диверсионных операций. В составе подлодки имеется шлюзовая камера для выхода пловцов, а также сверхмалая ПЛ семейства «Тритон».

О разработке «Малахитом» новых подводных лодок стало известно из годового отчета за 2020 год, сообщает Flotprom. Конструкторское бюро сформировало облик атомной ПЛ «Горгона» и подлодки с ВНЭУ «Сервал».

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Компании
Малахит С-ПМБМ
Проекты
2020-й год
865 Пиранья
Piranha
ВНЭУ
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