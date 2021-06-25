Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

Киев. 24 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер - санкций", - говорится в тексте указа №266/2021 от 24 июня.

Указ опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

Против Чемезова бессрочно применяется пакет санкций, который включает в себя блокирование активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

Чемезову также запрещается участие в приватизации и аренде государственного имущества Украины заход иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, выдача разрешений и лицензий Национального банка Украины, выдача разрешений и лицензий на ввоз на Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничивается выдача наличных по платежным картам, передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, применяются иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

Санкции против Чемезова вводятся бессрочно.

Аналогичный пакет санкций сроком на три года вводится против заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.