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Известия.ru

Военные рассказали о ходе работ над вакциной от COVID-19 в форме жвачки

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Работа над вакциной от коронавирусной инфекции в форме жвачки идет по графику. Об этом сообщил в четверг, 24 июня, начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) войск РХБ защиты Вооруженных сил (ВС) России, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

«Работа идет. О клинике речи пока не идет», — рассказал он в ходе беседы с журналистами.

Борисевич также не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, однако, по его словам, это зависит от качества разработки.

Ранее, 18 июня, стало известно, что ЦНИИ Минобороны начал разработку лекарства против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки. Отмечалось, что по завершении испытаний лекарство включат в схемы лечения и профилактики COVID-19.

При этом 23 июня правительство России сообщило, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 25 июня выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он также рекомендовал властям регионов страны сформировать достаточный резерв коечного фонда для больных вирусом.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Медицина
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