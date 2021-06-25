Россия поднимет в ОБСЕ вопрос по инциденту с британским эсминцем - постпред РФ при ОБСЕ

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС- Россия поднимет вопрос с инцидентом с британским эсминцем в Черном море в ОБСЕ, сообщил постпред РФ Александр Лукашевич.

"Обязательно, в нескольких форматах", - сказал он журналистам.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. "Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ.

"В 11.52 23 июня эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра", - заявили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ", - говорится в сообщении.

В министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что эсминец "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова.

"Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.