В МИД России оценили планы США по размещению оружия на базе ПРО в Польше

Москва обеспокоена тем, что Соединенные Штаты начали размещать оружие на создаваемой на севере Польши базе противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил в четверг, 24 июня, замглавы МИД России Александр Грушко.

«Это предмет нашей постоянной обеспокоенности. Эти планы размещения нам были давно известны, рассматриваем мы их как направленные на подрыв стратегической стабильности», — сказал Грушко на полях Московской международной конференции по безопасности.

22 июня стало известно, что Вашингтон приступил к размещению оружия на базе противоракетной обороны, создаваемой на севере Польши в Редзиково. Там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

Еще 2016 года Соединенные Штаты и Польша провели церемонию закладки фундамента базы в Редзиково, отмечает на своем сайте посольство США в этой стране. Ожидалось, что объект будет введен в эксплуатацию к августу 2018 года, но, по данным Defense News, дату перенесли из-за проблем с подрядчиком.

Строительство базы планируют завершить в следующем году. Проект уже готов примерно на 95%.

Объект Aegis Ashore в Польше является третьим этапом интегрированной системы противоракетной обороны США, известной как Европейский поэтапный адаптивный подход к противоракетной обороне. Система включает в себя площадку Aegis Ashore в Румынии, радар AN / TPY-2 в Турции и четыре эсминца ВМС США, оснащенных Aegis в Испании.

Сообщалось, что система ПРО позволит защищать европейские территории НАТО, население и развернутые силы США от угрозы баллистических ракет за пределами евроатлантического региона.

В 2019 году президент России Владимир Путин отмечал, что именно США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные вести пуски крылатыми ракетами «Томагавк».

Российский лидер тогда указывал, что подобные действия несут прямую угрозу.