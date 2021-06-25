Портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг $53,8 млрд, в прошлом году объём поставок превысил $13 млрд - "Ростех"

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Портфель экспортных заказов на российское оружие составил 53,8 млрд долларов, сообщили в "Ростехе".

"Объем экспортных поставок по линии "Рособоронэкспорта" превысил 13 млрд долларов, портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки 53,8 млрд долларов", - говорится в выдержках из годового отчета госкорпорации, распространённой пресс-службой в четверг.

"Ростех" сообщил, что корпорация сохраняет высокий уровень исполнения гособоронзаказа (99,5 %).

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в четверг представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет госкорпорации за 2020 год.

Россия экспортировала в минувшем году вооружение и оружие в 51 страну, выполняет многомиллиардные контракты, несмотря на внешнее давление, заявил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сказал Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня.

"Мы движемся уверенно вперёд. И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это, прежде всего, техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО, - те, которые пользуются самым большим спросом", - сказал Шугаев.