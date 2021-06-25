Глава Ростеха представил президенту России итоги работы госкорпорации в 2020 году

ЦАМТО, 24 июня. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет госкорпорации за 2020 год.

Выручка Ростеха на фоне пандемии выросла на 6%, достигнув 1,878 трлн. руб. Значительные силы госкорпорация сконцентрировала на реализации проектов в области здравоохранения и экологии.

В годовом отчете отмечается, что пандемия отразилась на многих направлениях деятельности Ростеха. Однако госкорпорация смогла быстро переориентироваться и адаптировать производства к новым реалиям, благодаря чему удалось сохранить устойчивый рост в сложных условиях.

При этом госкорпорация сохраняет традиционно высокий уровень исполнения гособоронзаказа (99,5%). Объем экспортных поставок по линии "Рособоронэкспорта" превысил 13 млрд. долл., портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки 53,8 млрд. долл.

Более трети в структуре выручки Корпорации составили доходы от гражданской продукции – 33,9%, по сравнению с 2019 г. они увеличились на 6% – до 636 млрд. руб.

Одним из ключевых направлений работы Ростеха в 2020 году стало производство продукции для борьбы с коронавирусом. <…>

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Корпорация смогла значительно приблизиться к достижению запланированных целей, а по некоторым параметрам даже перевыполнить плановые показатели. Консолидированная выручка по результатам 2020 года составила 1,878 трлн. руб., что на 6% выше, чем в 2019 году. Консолидированная чистая прибыль Ростеха в прошлом году составила 111,2 млрд. руб. при плановом значении 78,8 млрд. руб. Рентабельность по EBITDA – 15,1% при плане 11,3%", – отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.<…>

Средний уровень заработной платы сотрудников на предприятиях Ростеха в 2020 году вырос до 55,6 тыс. руб. Выработка на одного сотрудника увеличилась по сравнению с 2019 годом на 6,2% и составила 3,187 млн. руб. на человека, сообщает пресс-служба ГК "Ростех".