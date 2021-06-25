Белоруссии нужна авиация, системы ПВО и бронетехника - ФСВТС

Минск. 24 июня. ИНТЕРФАКС - В руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили об интересе Белоруссии к широкому спектру военной продукции российского производства.

"Наиболее востребованными белорусской стороной категориями продукции военного назначения являются авиационная техника, системы противовоздушной обороны и бронетанковая техника", - заявил журналистам первый заместителя директора ФСВТС России Андрей Бойцов на оборонной выставке Milex-2021 в Минске.

"Сотрудничество России и Беларуси в военно-технической сфере - это один из позитивных примеров двустороннего взаимодействия. У нас наблюдается положительная динамика и реальные перспективы для дальнейшего развития", - сказал он.