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Пандемия ковида – это биологическое оружие или...

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Источник изображения: vpk-news.ru

Использование биологического оружия могут маскировать под вспышки инфекций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

«Мы не вправе сбрасывать со счетов возрастающую угрозу использования террористами биологических агентов в качестве оружия. Тем более что их применение может маскироваться под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений», — сказал он.

Он напомнил, что еще пять лет назад на конференции по разоружению в Женеве Россия выступила с инициативой о разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. В настоящее время Москва ждет от Вашингтона пояснений причин отказа участвовать в верификационном механизме в рамках конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).

«Требуем прояснения, что мешает американским коллегам, рассматривающим эффективный механизм проверки в качестве ключевого элемента любой договоренности контроля над вооружениями и разоружения, согласиться на предполагаемую протоколом верификацию в рамках КБТО, если они, как они сами утверждают, не ведут никакой противоречащей конвенции деятельности, — сказал он. — Американцы делают заявления, что КБТО непроверяема в принципе и работы в данном направлении бесперспективны. Однако подобные заключения противоречат множеству заключений видных специалистов. Параллельно со стороны США предпринимаются настойчивые попытки получить доступ на микробиологические объекты других стран».

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