«Морской бой» под Севастополем: чего добивается Путин на Черном море (Апостроф, Украина)

Наращивание боевых возможностей флотов стран НАТО, а также Украины и Грузии, усиление присутствия кораблей альянса в Черноморском регионе, создание военной базы в Румынии. К таким милитаристским действиям призывает киевский ястреб заокеанских покровителей Украины, комментируя вторжение в российские территориальные воды британского эсминца.

Пока НАТО наблюдает, Россия устанавливает новые границы в Черном море

Менее чем за неделю до начала совместных украинско-американских военных учений Sea Breeze 2021 в Черном море, в среду, 23 июня, Минобороны РФ сообщило о предупредительном обстреле британского эсминца Defender у мыса Фиолент неподалеку от Севастополя. Якобы корабль Великобритании вошел в "российские территориальные воды". Позже в минобороны Великобритании заявили, что их эсминец осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и опровергли стрельбу в направлении их корабля со стороны российских Вооруженных сил. Сейчас непонятно, а "был ли мальчик", но общая ситуация демонстрирует, что Россия продолжает наращивать свое доминирование в Черном море при пассивном наблюдении НАТО, считает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Этот инцидент - лакмусовая бумажка того, что в целом происходит в Черноморском регионе. Если вспомнить последний саммит НАТО, то там говорили о коррупции, а должны были говорить о боеспособности ВС Украины и стратегии НАТО в Черном море. Там об этом упоминалось всего два-три раза, и то вскользь. НАТО фактически не приняло никаких шагов, никаких новых идей по разработке полноценной стратегии Альянса именно в Черноморском регионе. И отсутствие такой стратегии ведет к тому, что в настоящее время в Черном море доминирует РФ.

Мы часто забываем о том, что после того, как Россия оккупировала и аннексировала Крым, она одновременно оккупировала огромные морские просторы. Потому что они считают, что, аннексировав Крым, они забрали и территориальные воды - а это 12 миль вокруг полуострова - и единолично объявили их своими, нарушив международное право. И дальше они начали внедрять это утверждение силой. Вспомним инцидент, произошедший 25 ноября 2018 года, когда были атакованы и захвачены украинские военные корабли, когда они пытались пройти через Керченский пролив.

И тут хочу обратить внимание на нежелание НАТО взять на себя лидерство и ответственность в этом регионе. Я называю это стратегией пассивного сдерживания. НАТО почему-то надеется, что им достаточно демонстрировать свою способность к противодействию РФ, а не наращивать свое присутствие в Черном море, чтобы Россия придерживалась международного права.

Но мы видим действия РФ, которые утром призвали отменить Sea Breeze - 2021, а днем уже сообщают об обстреле британского эсминца, который зашел в любом случае в украинском международную экономическую зону и в наши территориальные воды, согласно международному праву.

НАТО должно утвердить стратегию, конкретный алгоритм действий для противодействия подобным инцидентам. Вот сейчас произошла такая опасная ситуация. Какая реакция НАТО? Она должна быть мгновенной.

Надо сделать простые вещи: создать Черноморское командование в Констанце (Румыния), чтобы там находились "натовские" адмиралы, которые постоянно бы следили за событиями и координировали деятельность кораблей. Надо обеспечить наращивание флотов Румынии и Болгарии, то есть фактически помочь этим странам, поскольку они являются членами альянса, и они могут нарастить корабельный состав, не нарушая конвенцию Монтрё. Возможно, даже помочь нарастить флот Украине и Грузии, ведь это страны - партнеры НАТО.

Было много разговоров, но нет консолидированных усилий альянса. И на этом фоне Россия постоянно наращивала милитаризацию Крыма и Черного моря. И время уже упущено. Следующий саммит - через два года. Если ее согласуют лишь через два года, то еще два-три уйдет на ее реализацию. Лет пять минимум НАТО не сможет взять на себя лидерство и ответственность за регион и помогать странам Черноморского региона противодействовать российской агрессии. И мы это время отдаем России, чтобы она расширяла свои позиции.

Россияне силой устанавливают новые линии разграничения и границы. И это опасно. Но расчет россиян строится на том, что ни НАТО, ни Европа не готовы к обострению отношений. Глубокое беспокойство - это максимум на что способны наши западные партнеры.

Сегодня уже Россия устами своего посольства в США опубликовала призыв к США отменить учения Sea Breeze - 2021, потому что это ведет к обострению ситуации. И они так и написали, что "могут быть инциденты". При этом Россия нагло объявляет закрытыми районы для стрельб, которые были ранее закрыты Украиной для проведения стрельб в рамках Sea Breeze. Получается, что и мы, и Черноморский флот РФ будут стрелять в одном регионе. Они сознательно идут на обострение, срывая наши многонациональные учения. И организаторам учений теперь надо будет решать эту ситуацию или же идти на эскалацию.

Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения

Михаил Самусь