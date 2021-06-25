Главком ВМФ оценил действия российских моряков в ходе инцидента с британским эсминцем

В ходе вчерашнего инцидента с британским эсминцем "Дефендер" российский Военно-морской флот (ВМФ) действовал грамотно и безопасно. Об этом заявил в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Это была грубая, ничем не прикрытая провокация, и военно-морское ведомство Великобритании, и руководство их страны должны провести самое тщательно расследование. Это было наглое попрание всех международных законов", - сказал адмирал Евменов.

Что же касается действий российских моряков, то их главком похвалил. "Наш флот действовал грамотно и безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, при этом остановить это безумие со стороны командования корабля Великобритании", - отметил Евменов.

Отметим, что ВМФ России в момент незаконного вторжения в наши воды британского военного корабля проводил в той акватории военно-морские учения.

В минувшую среду эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" вошел в российские территориальные воды на 3 километра. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент в пригороде Севастополя. Наперерез иностранному кораблю вышли сначала российские пограничники, затем о недопустимости нарушения госграницы РФ британским морякам напомнил российский бомбардировщик Су-24М. Только после предупредительной стрельбы, которую произвели и пограничный сторожевой корабль и боевой самолет, британский эсминец покинул наши территориальные воды. После инцидента в Минобороны был вызван военный атташе Великобритании.

Иван Петров