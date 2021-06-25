Войти
Российская газета

Главком ВМФ оценил действия российских моряков в ходе инцидента с британским эсминцем

65
0
0
Николай Евменов.
Николай Евменов.
Источник изображения: Александр Гальперин/ РИА Новости

В ходе вчерашнего инцидента с британским эсминцем "Дефендер" российский Военно-морской флот (ВМФ) действовал грамотно и безопасно. Об этом заявил в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Это была грубая, ничем не прикрытая провокация, и военно-морское ведомство Великобритании, и руководство их страны должны провести самое тщательно расследование. Это было наглое попрание всех международных законов", - сказал адмирал Евменов.

Что же касается действий российских моряков, то их главком похвалил. "Наш флот действовал грамотно и безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, при этом остановить это безумие со стороны командования корабля Великобритании", - отметил Евменов.

Отметим, что ВМФ России в момент незаконного вторжения в наши воды британского военного корабля проводил в той акватории военно-морские учения.

В минувшую среду эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" вошел в российские территориальные воды на 3 километра. Инцидент произошел в районе мыса Фиолент в пригороде Севастополя. Наперерез иностранному кораблю вышли сначала российские пограничники, затем о недопустимости нарушения госграницы РФ британским морякам напомнил российский бомбардировщик Су-24М. Только после предупредительной стрельбы, которую произвели и пограничный сторожевой корабль и боевой самолет, британский эсминец покинул наши территориальные воды. После инцидента в Минобороны был вызван военный атташе Великобритании.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.06.2021
МО призвало расследовать действия британского эсминца в Черном море
03.12.2018
Российские самолеты заставили понервничать команду британского эсминца
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
25.09.2013
Авиационный разнобой
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 01:03
  • 3
Сердце боевых кораблей. Каковы перспективы развития морского двигателестроения России
  • 25.06 01:00
  • 4
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 25.06 00:18
  • 147
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 25.06 00:17
  • 9
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 24.06 21:44
  • 0
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.1
  • 24.06 21:13
  • 18
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 21:06
  • 6
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 24.06 21:04
  • 153
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 20:27
  • 32
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 24.06 18:22
  • 8
РФ применит ядерное оружие в ответ на применение против нее оружия массового поражения
  • 24.06 16:48
  • 7
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 24.06 13:42
  • 2
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 24.06 10:58
  • 7
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?