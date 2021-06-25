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Интерфакс-АВН

США и другие "образцы либеральной демократии" сами превращаются в либерально-тоталитарный режим - Нарышкин

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Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - США и ряд других стран Запада взял курс на развитие по тоталитарно-либеральной модели, что заставляет вспомнить историю позднего Советского Союза, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"С изумлением приходится наблюдать, как Запад пытается разделить наш многообразный мир на два абсолютно искусственных лагеря - якобы демократический и якобы авторитарный", - сказал в четверг Нарышкин, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

По его словам, Запад "навешивает ярлыки на Россию, Китай, Иран и даже на своих союзников по НАТО Турцию или в какой-то степени, в каких-то вопросах - на Польшу".

"США и другие так называемые образцы либеральной демократии будто не замечают, что сами стремительно превращаются в либерально-тоталитарный режим", - заявил директор СВР.

По мнению Нарышкина, "в США и ряде стран Запада налицо почти все признаки тоталитарной диктатуры по Збигневу Бзежинскому". "Посмотрите - монополия на СМИ, полицейский характер государства, несменяемость олигархических элит и даже планируемая экономика, если принять во внимание неправовой характер вводимых западными странами санкций", - пояснил Нарышкин.

Глава СВР отметил, что это "довольно интересная ситуация, чем-то напоминающая историю позднего Советского Союза".

"Запад пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые сам опровергает собственной внутренней политикой", - добавил он.

Говоря об итогах состоявшегося на прошлой неделе российско-американского саммита, Нарышкин задался вопросом, "сможет ли Запад оценить и воспользоваться его итогами и духом Женевы для того, чтобы попытаться построить более безопасный и справедливый мир".

"Для этого необходимо перестать чертить разделительные линии и начать совместно решать по-настоящему важные глобальные проблемы", - заявил директор СВР.

Он также отметил, что пандемия коронавируса стала "настоящим испытанием как для людей, так и для национальных систем управления и модели развития".

"Надо отдать должное коронакризису. Оно очень ярко высветил главные болевые точки не только в организме современного человека, но в современном миропорядке. Шаткость международных институтов, норм и правил, казавшихся когда-то незыблемыми, стала настолько очевидной, что их оздоровление и укрепление больше не представляется возможным откладывать", - отметил директор СВР.

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