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РИА Новости

Читатели газеты Le Figaro заявили о победе России в ситуации с британским эсминцем Defender

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Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании
Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании.
Источник изображения: © Фото : Royal Navy

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды.

Прежде всего многие комментаторы не согласились с информацией издания о том, что корабль ВМС Британии пересек границу Украины, а не России.

"Эта территория принадлежит России!", – написала Cororleva.

"В силу того, что Британия все отрицает… в следующий раз топите судно без предупреждения", – призвал пользователь под ником 2526791.

Некоторые читатели связали отправку британского эсминца с прошедшей встречей лидеров России и США.

"Этот инцидент продемонстрировал недовольство английских вассалов недавним саммитом Путина и Байдена <…> хочется верить, что предупредительных выстрелов было достаточно, так как красные линии теперь будут проверяться систематически", – считает один из комментаторов.

"Что британские судна вообще забыли у российских берегов?", – задался вопросом Geopolitis.

В свою очередь, комментатор под ником fauteavoltaire расценивает подобные действия Британии как часть совместных учений с США.

"Но Россия предупредила о последствиях приближения к ее границам. В общем, назревает новый конфликт", – подчеркнул он.

Читатель под ником Arnold Mazirat напомнил, что британцы враждебно настроены против русских еще с XIX века.

"В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию <…> Путин вновь победил!", – заключил другой пользователь.

Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.

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