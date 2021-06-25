Читатели газеты Le Figaro заявили о победе России в ситуации с британским эсминцем Defender

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды.
Прежде всего многие комментаторы не согласились с информацией издания о том, что корабль ВМС Британии пересек границу Украины, а не России.
"Эта территория принадлежит России!", – написала Cororleva.
Некоторые читатели связали отправку британского эсминца с прошедшей встречей лидеров России и США.
"Этот инцидент продемонстрировал недовольство английских вассалов недавним саммитом Путина и Байдена <…> хочется верить, что предупредительных выстрелов было достаточно, так как красные линии теперь будут проверяться систематически", – считает один из комментаторов.
"Что британские судна вообще забыли у российских берегов?", – задался вопросом Geopolitis.
В свою очередь, комментатор под ником fauteavoltaire расценивает подобные действия Британии как часть совместных учений с США.
Читатель под ником Arnold Mazirat напомнил, что британцы враждебно настроены против русских еще с XIX века.
"В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию <…> Путин вновь победил!", – заключил другой пользователь.
Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.