Сложные пароли – залог безопасности

В мире информационных технологий сложно удивить кого-то наличием интернета. Люди регистрируются на сайтах и в блогах, выкладывают свои фото в социальных сетях, порой не задумываясь о том, что за их действиями могут наблюдать злоумышленники. Тем не менее, кибермошенничество активно набирает обороты в сети.

Хитрые хакеры путем ловких манипуляций воруют деньги с банковских карточек и взламывают аккаунты пользователей, несмотря на наличие паролей.

Чтобы обезопасить свои данные в интернете, необходимо четко соблюдать определенные правила:

Обеспечение двухфакторной аутентификации (например, вход по подтверждению с электронной почты или с мобильного телефона посредством Sms-оповещения)

Регулярная смена паролей на сайтах

Использование специального генератора паролей

Неразглашение личных данных в социальных сетях

Отказ от перехода по сомнительным ссылкам

Наличие хорошей антивирусной программы на ПК

Большинство сайтов и интернет магазинов требуют регистрации пользователя. Данная процедура предусматривает введение пароля для последующего входа в личный кабинет. Чтобы не попасть в будущем на уловку мошенников, необходимо четко продумать каждый символ будущего пароля при регистрации аккаунта.

Способы генерации надежного пароля

Средняя длина пароля обычно составляет от 6 до 8 символов. Короткие варианты легко взламываются методом брутфорса. Для получения доступа к вашему аккаунту хакеры пользуются специальными программами, которые перебирают закодированные символы до тех пор, пока не соберется нужная комбинация символов для взлома. Чем длиннее и хитрее ваш пароль, тем сложнее злоумышленнику взломать его. Высокий уровень защиты аккаунта обезопасит ваши данные и предотвратит утечку личной информации.

Надежный пароль должен включать в себя:

Буквы разного регистра

Специальные символы на раскладке клавиатуры

Цифры и математические знаки

Одновременное использование Ru и En (если это допустимо)

Большое количество символов (от 10 и более)

Многие браузеры предлагают встроенный генератор паролей онлайн при регистрации на сайтах: https://pasgo.ru/. Программа предоставляет сложную комбинацию символов, которая впоследствии может быть заменена при желании пользователя. Это хороший вариант для людей, которые не могут придумать пароль самостоятельно.

Используйте различные варианты паролей на разных сайтах и не позволяйте мошенникам завладеть вашими данными в сети. Помните: только надежная, хорошо продуманная комбинация сможет обезопасить ваш аккаунт от взлома!