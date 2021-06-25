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ЦАМТО

Более 15 буксиров и других судов Балтийского флота привлечены для обеспечения X Международного военно-морского салона

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КВП "Евгений Кочешков"
КВП "Евгений Кочешков" пр.12322 "Зубр" Балтийского флота ВМФ России.
Источник изображения: belostokskaya.ru

ЦАМТО, 24 июня. Более 15 буксиров, танкеров и судов обеспечения различных классов Балтийского флота привлечены для решения задач буксировочных и швартовных операций в ходе работы салона MBMC-2021, который стартовал 23 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 27 июня.

Суда обеспечения флота также выполняют задачи пополнения запасов топлива и пресной воды кораблей, принимающих участие в мероприятии. Речь идет о морских и рейдовых буксирах, а также о танкерах.

Экипажи судов обеспечения Балтийского флота имеют достаточный практический опыт в решении задач по предназначению в морской и океанской зонах, а также на рейдах пунктов базирования флотов.

В работе X Международного военно-морского салона также принимают участие около 10 кораблей, судов и катеров Балтийского флота. Среди них – малый десантный корабль на воздушной подушке "Евгений Кочешков", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово", десантный катер "Мичман Лермонтов", дизель-электрическая подводная лодка "Санкт-Петербург", а также противодиверсионные, патрульные, водолазные катера и морские буксиры, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

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  • В новости упоминаются
Продукция
21820 Дюгонь
Б-585 Санкт-Петербург
Проекты
12322 Зубр
БФ
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