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ЦАМТО

Зенитный ракетный полк ЦВО в Приангарье получит модернизированные системы ПВО С-300ПМ-2 "Фаворит"

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Заступление на боевое дежурство ЗРС С-300ПМ2 в 108-м зенитном ракетном полку
Заступление на боевое дежурство ЗРС С-300ПМ2 в 108-м зенитном ракетном полку.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

ЦАМТО, 24 июня. Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2 "Фаворит".

Поступление модернизированных систем ПВО значительно расширит боевые возможности зенитного ракетного полка по прикрытию воздушного пространства в Восточной Сибири. Дальность обнаружения и уничтожения целей С-300ПМ-2 "Фаворит" по сравнению с более ранней модификацией системы в 1,5 раза выше, в несколько раз увеличено количество одновременно наводимых ракет и число обстреливаемых целей.

Ранее командующий восками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что перевооружение войск округа на новейшие системы и комплексы ПВО позволило увеличить дальность поражения воздушного противника в 2,5 раза, а число уничтожаемых воздушных целей – в 3 раза, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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