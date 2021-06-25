The Spectator назвал инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мир стал свидетелем самой крупной эскалации в отношениях между Россией и Великобританией со времен дела Скрипалей. Так обозреватель The Spectator Тим Огден прокомментировал недавний инцидент с британским кораблем Defender.

"Присутствие британского флота может быть частью более широкой стратегии НАТО <…> альянс намерен дать понять, что будет продолжать бросать вызовы Москве, в том числе посредством активности в Черном море", — отмечает журналист.

Вероятно, Лондон стремится обозначить свою роль на мировой арене, особенно после выхода из Евросоюза, однако Москва в равной степени готова продемонстрировать готовность защищаться, считает Огден.

"Естественно, правительство захочет избежать серьезной эскалации конфликта с Россией, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году так же ужасающе реальна, как и во времена холодной войны", — добавил автор статьи.

Возможное столкновение — и даже жертвы — не приведут к автоматическому развязыванию войны. Вместе с тем это докажет, что вторая холодная война уже началась, заключил он.

Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.