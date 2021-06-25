Курс РФ на наращивание обороноспособности безальтернативен - Патрушев

Антироссийские учения НАТО усиливают напряженность в регионах Черного моря и Балтики

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Прошедший недавно саммит НАТО был антироссийским, взятый Россией курс на наращивание обороноспособности является безальтернативным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского. В этой связи взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для нас сегодня безальтернативным", - сказал Патрушев в четверг на Московской конференции по безопасности.

"В странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП в мире более чем на 6% в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4%. При этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом - почти в двадцать", - отметил Патрушев

По его словам, РФ фиксирует высокую интенсивность разведывательных и демонстрационных действий самолетов и кораблей НАТО вблизи российских границ.

"Наблюдаем существенное увеличение количества учений с отработкой сценариев явной антироссийской направленности, размещение дополнительных сил и средств на российском направлении. Такие действия приводят к созданию напряженности в тех регионах, где еще совсем недавно военно-политическая обстановка была благополучной. В частности, это касается акваторий Балтийского и Черного морей", - сказал секретарь Совбеза.

Патрушев заявил, что также не может не вызывать озабоченность и деятельность НАТО по милитаризации Арктики, в том числе размещение в этом регионе новых элементов военной инфраструктуры.

"Россия последовательно выступает за безусловное сохранение Арктики в качестве зоны мира и международного сотрудничества, а также за обеспечение режима конструктивного взаимодействия в двусторонних и многосторонних форматах со всеми государствами на основе международных договоров и соглашений. Именно в таком ключе будет выстраиваться наша линия в рамках председательства в Арктическом совете", - сказал он.