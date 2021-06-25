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РИА Новости

Замглавы МИД Рябков осудил действия Британии из-за инцидента с эсминцем в Черном море

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Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
Эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина.
Источник изображения: © REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

СОЧИ (Красная поляна), 24 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то "мы можем бомбить".

В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Рябков предостерег "всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов".

"Потому что безопасность нашей страны превыше всего", - сказал Рябков в четверг журналистам.

"Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает - мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", - добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами.
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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
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