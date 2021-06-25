Россия и Турция обсуждают сотрудничество по морской тематике - ФСВТС

Санкт-Петербург. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Турция обсуждают сотрудничество в военно-морской сфере, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в четверг.

"Россия и Турция обсуждают различные направления военно-технического сотрудничества, в том числе в военно-морской сфере", - сказала пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос, проявляла ли Анкара интерес к российской военной-морской технике и вооружению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев в марте 2020 года в интервью "Интерфаксу" сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400. Контракт с Турцией на доппартию С-400 может быть подписан в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" Чемезов в августе прошлого года.