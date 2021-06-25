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Интерфакс-АВН

Российские военные завершили основной этап масштабных учений в центральной части Тихого океана - Минобороны РФ

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Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
Корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Три стратегических бомбардировщика ТУ-95 и дальние бомбардировщики ТУ-22м3 отработали условное уничтожение различных целей

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные завершили основную часть оперативного учения в центральной части Тихого океана, на последнем этапе удары отрабатывали и корабли, и дальняя авиация, сообщили в Минобороны РФ.

"Завершилась основная часть оперативного учения Тихоокеанского флота (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне. Оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне проводилось в период с 7 по 24 июня", - говорится в сообщении военного ведомства.

Военные ранее сообщали, что маневры проходили на расстоянии около 2,5 тыс. миль юго-восточнее островов Курильской гряды. По данным газеты "Известия", группы кораблей Тихоокеанского флота, пройдя огромные расстояния разными маршрутами, соединились для проведения учения в заданном районе северо-западнее Гавайских островов.

"На завершающем этапе учения флагман ТОФ Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" совместно с самолётами Воздушно-космических сил России отработали нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что, взлетев с аэродрома морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке, три стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС совершили перелёт в центральную часть Тихого океана и имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям.

"Сопровождение самолётов дальней авиации осуществляли высотные истребители перехватчики МиГ-31БМ ТОФ. После решения поставленных задач бомбардировщики ТУ-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования", - сообщили военные.

Также в рамках учения дальние бомбардировщики Ту-22м3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника.

Далее корабли группировки перешли к выполнению практических боевых упражнений.

"В предварительно закрытом для полётов авиации и надводных кораблей районе Тихого океана корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям. Фрегат "Маршал Шапошников" и корветы поражали цели огнем новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, ГРКР "Варяг" вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130. Также всеми кораблями группировки применялись шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630", - сообщили в военном ведомстве.

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Продукция
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