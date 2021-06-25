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Предупреждение эсминцу «Дефендер» — это напоминание Путина о том, где может вспыхнуть война (The Times, Великобритания)

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Британский эсминец Defender прибывает в порт Одессы
Британский эсминец Defender прибывает в порт Одессы.
Источник изображения: © REUTERS, Sergey Smolentsev

Российское судно делает предупредительные выстрелы по носовой части британского эсминца, а мощный военный самолет Су-24 сбрасывает бомбы по курсу его движения. Британский эсминец вошел в территориальные воды России, но автор все равно обвиняет в инциденте Путина, который якобы стремится к эскалации напряженности в отношениях с НАТО. Где логика?

Превратив неспокойные воды Черного моря в потенциальное поле битвы, Россия уничтожила всякую надежду на восстановление своих отношений с Западом. Когда российское судно делает предупредительные выстрелы по носовой части британского эсминца, а мощный военный самолет Су-24 сбрасывает бомбы по курсу его движения, вы понимаете, что президент Путин по-прежнему стремится к эскалации напряженности в отношениях с НАТО.

Этот инцидент с проявлением агрессии был беспрецедентным за последнее время. В прошлом году Британия поднимала в воздух "Тайфуны" (Typhoons) по тревоге, когда российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС (по кодификации НАТО - Bear, "Медведь") пролетели чуть севернее Шетландских островов. И Великобритания сопровождает российские военные корабли, когда те проходят через Ла-Манш из Балтийского моря в Средиземное. Но инцидент в Черном море, произошедший сразу же после американо-российского саммита, который должен был установить красные линии между двумя державами, ознаменовал готовность использовать дипломатию с позиции силы.

Он был подкреплен обычной трескотней с распространением новостных фальшивок, а российские социальные сети выдавали поддельные сигналы "Джи-Пи-Эс" (GPS), чтобы создать впечатление, что эсминец "Дефендер" (Defender) и нидерландский фрегат плывут прямо к штаб-квартире Черноморского флота России. Российские политики незамедлительно выразили возмущение по поводу этой якобы провокации и обвинили Великобританию в "вопиющем нарушении международных норм". Британский военно-морской атташе в Москве был вызван для объяснения предполагаемого нарушения Великобританией российской границы - захода в территориальные воды России. Это тоже является элементом нового вида войны в серой зоне: агрессивные действия должны быть замаскированы и представлены в виде законных ответных оборонительных действий.

У России есть все основания испытывать беспокойство по поводу севастопольской базы, потому что она сыграла ключевую роль в аннексии Крыма в 2014 году. Большинство стран по-прежнему признают Крым частью Украины, и заход в Черное море - это способ продемонстрировать, что Великобритания об этом не забыла. Россия фактически выдворила украинский флот из Черного моря и вложила значительные средства в севастопольскую базу, а также в укрепление противокорабельной и противовоздушной обороны.

Россия стремится расширить свою политику "замораживания конфликтов" на Черном море и в Крыму. Неравенство позиций и несоответствие сил в отношениях Путина с США и НАТО зависит от его способности быстро эскалировать ситуацию в любой из этих проблемных точек. Например, в двух ориентированных на Россию анклавов в Грузии или в ненадежном вооруженном мире между Арменией и Азербайджаном в горах Нагорного Карабаха.

Насильственные действия сепаратистов на востоке Украины, которые мир сейчас почти не замечает, можно активизировать и ужесточить в любой момент, когда Путин захочет привлечь внимание США и их союзников. Это козырные карты в руках великого разрушителя, предметы торга.

Крым, преспокойно забытый большинством стран Запада, по-прежнему является именно такой геополитической линией разлома. Весной этого года, когда на границе с Украиной было сосредоточено 100 тысяч российских военнослужащих, все шесть подводных лодок Черноморского флота России покинули порт. Возможно, это было частью тщательно продуманного маневра, целью которого было продемонстрировать силу в преддверии саммита с президентом Байденом, лидером США. Либо это была прелюдия к каким-то новым действиям против Украины. Способность Путина имитировать войну или организовать реальную, переходить от вежливой дипломатии к предупредительным выстрелам, держит отношения между Востоком и Западом в состоянии напряжения. Разумеется, это заставляет его соседей беспокоиться по поводу того, что он предпримет дальше.

Какие бы рассказы сейчас ни придумывали об инциденте в Черном море, совершенно ясно, что обязанность НАТО - обеспечивать, чтобы морские пути во всем мире были открытыми и безопасными. Как напомнил нам Путин, именно здесь может вспыхнуть война.


Роджер Бойес (Roger Boyes)

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