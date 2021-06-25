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Интерфакс-АВН

Афганское правительство может пасть через шесть месяцев после вывода американских военных - СМИ

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана может потерпеть поражение уже через шесть месяцев после вывода всех американских военных из страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведсообщества США.

Согласно им, афганское правительство во главе с президентом Ашрафом Гани может рухнуть через шесть - 12 месяцев после того, как все американские военные будут выведены из страны.

Тем временем некоторые официальные лица заявили, что правительство может пасть уже через три месяца после завершения вывода военных США из Афганистана, сообщает издание.

При этом, напоминает газета, в предыдущем анализе говорилось, что правительство Афганистана может продержаться два года после ухода американских военных.

США уже вывели из региона более половины из своих 3,5 тыс. военнослужащих и их технику. Остальные военные должны уйти к 11 сентября - финальному сроку, установленному президентом США Джо Байденом в апреле.

По данным издания, чиновники Белого дома в настоящее время призывают военных замедлить темпы вывода американских войск на фоне сообщений о продвижении талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическая организация) в регионе.

Во вторник спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс сообщила в СБ ООН, что талибы с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, вероятно, готовят операции по захвату столиц ряда провинций.

По сообщению агентства ЭФЭ, она проинформировала СБ ООН о том, что "в результате проходящей с начала мая интенсивной наступательной операции более 50 районов в Афганистане попали под контроль талибов".

Она пояснила, что во многих случаях речь идет о районах, расположенных в непосредственной близости от административных центров провинций. "Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск", - предположила она.

Лайонс призвала мировое сообщество оказать влияние на талибов, чтобы те искали решения проблем на переговорах с афганскими властями, а не на поле боя.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Компании
ООН
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