The National Interest (США): эта новая российская боевая машина — будущее войны

Бронетранспортер "Бумеранг" во время демонстрации ходовых и огневых возможностей на полигоне "Алабино.

«Бумеранг» — лишь одна из массы военных новинок, которые Москва представит на крупнейшей выставке вооружений в Белоруссии. Это многофункциональная колесная бронированная платформа разработки Российской военно-промышленной компании и считается шагом вперед по сравнению с БТР советских времен.

Последняя версия российской колесной платформы ВПК-7829 "Бумеранг" будет представлена на международной выставке вооружений MILEX 2021 в Белоруссии на этой неделе, сообщила государственная оружейная корпорация "Рособоронэкспорт", которая входит в российский военно-технический конгломерат Ростех.

"Бумеранг" - новейшая многофункциональная колесная бронированная платформа разработки Российской военно-промышленной компании (ВПК). Модульная боевая машина пехоты (БМП) и бронетранспортер (БТР) имеет экипаж из трех человек (водитель, наводчик и командир), и может перевозить до восьми пассажиров.

Впервые машина увидела свет на репетициях московского Парада Победы в 2015 году, но была отложена из-за конструкторских проблем, потребовавших доработки основного корпуса, включая боевое отделение, а также улучшенной плавучести. Однако, похоже, что проблемы удалось решить, и "Бумеранг" считается шагом вперед по сравнению с БТР советских времен.

В отличие от старой линейки машин БТР, у которых двигатель располагался в задней части машины, а выход экипажа производился через боковые двери, двигатель нового БТР расположен спереди. Таким образом, он имеет широкий задний люк для облегчения выхода из машины, а также усиленную броню для лучшей защиты экипажа.

"Бумеранг" также имеет дистанционно управляемую башню - такую же, что и на тяжелой БМП Армата T-15, - и оснащен 30-мм основной пушкой и противотанковыми ракетами или более крупной 57-мм автопушкой и средним пулеметом, в зависимости от конфигурации.

Подобно семейству колесных БМП "Страйкер" вооруженных сил США, российская БМП/БТР может выполнять множество функций, включая противовоздушную оборону, мобильную противотанковую артиллерию и даже разведку. В качестве транспортного средства-амфибии "Бумеранг" может преодолевать водные преграды с помощью двух водометов.

"Бумеранг" - лишь одна из массы военных новинок, которые Москва представит на крупнейшей выставке вооружений Белоруссии.

"На выставке вооружений MILEX 2021 российские оборонные предприятия представят более двадцати моделей, которые "Рособоронэкспорт" предложил мировому рынку за последний год. Помимо разведывательно-ударной версии беспилотника "Орион", к ним относится и зенитный ракетный комплекс "Антей-4000", модернизированная 203-мм САУ "Малка", универсальная инженерная бронированная машина, бронетранспортер и боевая машина пехоты на базе платформы "Бумеранг"", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Российская военная техника будет представлена на выставке MILEX впервые.

"Благодаря своему уникальному статусу "Рособоронэкспорт" способен синхронизировать поставки вооружения и спецтехники с обучением на промышленных предприятиях и возможностями Минобороны России по оказанию других услуг в этой сфере, оптимизируя при этом различные затраты, в том числе логистические", - заключил Михеев.

Питер Сучиу (Peter Suciu)