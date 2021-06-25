Чжунго цзюньван (Китай): электромагнитное оружие – «невидимый убийца» в информационной войне

Многие страны заинтересованы в разработке электромагнитного оружия, которое называют «невидимым убийцей». С его помощью можно мгновенно вывести из строя радары, компьютеры и другое электронное оборудование, парализуя всю систему управления. Многие страны заинтересованы в этом виде оружия, и Россия – не исключение.

На современных полях боя широко используются электронные информационные системы. Эти системы постоянно стремятся к автоматизации и миниатюризации, но в то же время повышается их чувствительность к электромагнитным сигналам и уязвимость в электромагнитных атаках.

Для борьбы с электронными информационными системами, способными в несколько раз увеличить боевую способность, традиционные средства огневого поражения могут оказаться неэффективными. Применение мощной энергии электромагнитных импульсов позволяет поразить интеллектуальную боевую платформу "в самое сердце", парализовать "нервный центр" вооружения и значительно ослабить эффективность интегрированной боевой системы. Электромагнитная бомба, которая случайно родилась во время ядерных испытаний в 1970-х годах и известна как "вторая атомная бомба", постепенно становится объектом пристального интереса мировых военных держав.

Использование электромагнитных технологий позволяет за короткое время создавать мощные электромагнитные поля, которые по интенсивности эквивалентны ударам нескольких десятков молний.

На протяжении длительного времени электромагнитное оружие, которое также называют "невидимым пожирателем мозгов", было окутано тайной и скрыто от посторонних глаз. Только после применения данного оружия в реальном бою, где оно сыграло большую роль, люди вдруг осознали, что электромагнитное оружие - это не "мифическое существо", на самом деле оно стремительно развивается и наращивает мощность.

Генерируемая данным оружием энергия электромагнитного импульса высокой интенсивности при помощи излучения атакует электронную информационную систему, что позволяет мгновенно выводить из строя радары, компьютеры и другое электронное оборудование, находящееся в определенной области, тем самым парализуя систему управления и боевую систему.

Согласно имеющимся данным, электромагнитное оружие весом всего один килограмм может подорвать работу электронного оборудования, что сравнимо с разрушительной силой десятков тонн взрывчатого вещества.

Итак, каково "истинное лицо" электромагнитного оружия?

Существует узкое и широкое понимание термина "электромагнитное оружие". В узком смысле под данным оружием понимается особый вид боеприпасов или оборудования, которые используют сверхсильное электромагнитное излучение для повреждения электронных компонентов боевой платформы противника. В широком смысле -электромагнитное оружие включает в себя большее число боевых платформ, поражающая способность которых заключается в создании электромагнитных импульсов.

В узком смысле электромагнитное оружие можно разделить на две категории: первая -электромагнитные бомбы, ракеты и снаряды, создающие электромагнитные импульсы посредством разрыва. Вторая категория включает боевые платформы, которые генерируют электромагнитные импульсы и атакуют цели с помощью специальных пусковых установок.

Наиболее типичным представителем электромагнитного оружия является электромагнитная бомба, известная как "вторая атомная бомба". В настоящее время такие бомбы стали объектом исследований мировых военных держав.

В настоящее время существует два вида электромагнитных бомб - ядерные и неядерные. Ядерные электромагнитные бомбы работают в соответствии с принципами ядерного оружия, в то время как неядерные электромагнитные бомбы посредством взрывчатого вещества сжимают магнитный поток и высвобождают мощную микроволновую энергию. Поскольку последний вид бомб не вызывает радиоактивное загрязнение, он является главным приоритетом современных исследований и разработок различных стран.

В 2014 году российские СМИ сообщили, что электромагнитное оружие "Алабуга", испытываемое российской армией, взорвалось в воздухе на высоте 200-300 метров, вывело из строя все электронное оборудование, находящееся в радиусе 3,5 километров, и оставило войсковые подразделения без средств связи.

Осознавая мощь электромагнитной бомбы, Соединенные Штаты однажды сделали предупреждение другим странам не разрабатывать и не применять электромагнитное оружие, но сами ранее применяли данный вид оружия в реальных боевых действиях.

Война в Персидском заливе 1991 года, бомбардировка Югославии силами НАТО в 1999 году и удар по телевизионной станции в Багдаде в 2003 году - во всех этих событиях можно проследить тень американского электромагнитного оружия.

Для создания магнитных импульсов используется несколько видов оборудования, таких как высокомощные микроволновые глушители, микроволновые пушки, системы подавления электромагнитных импульсов.

Создание электромагнитных импульсов посредством данного оборудования осуществляется не за счет взрывов боеприпасов, а при помощи системных средств. В качестве примера можно привести электромагнитную пушку, которую Россия тестирует с 2015 года. По данным, максимальная дальность действия такой пушки может достигать десять километров, что позволяет выводить из строя электронное оборудование, находящееся на земле в пределах данного радиуса действия, а также уничтожать беспилотные летательные аппараты.

По мнению экспертов, данная электромагнитная пушка использует сверхвысокую емкость для мгновенного высвобождения энергии и с помощью направленной антенны излучает мощные электромагнитные волны, применяемые в боевых целях.

США активно занимаются исследованиями и разработками в области электромагнитного оружия. В 1985 году американские военные включили данный вид вооружения в основные направления развития космического оружия. В 1993 году были проведены испытания электромагнитного оружия под кодовым названием "HAARP". В 2004 году армия Соединенных Штатов в целях снижения затрат начала испытывать новое поколение электромагнитного оружия для снижения затрат. В 2012 году было испытано мощное микроволновое оружие, разработанное американской компанией. Самолет, оснащенный микроволновыми ракетами, проведя в воздухе на малой высоте в течение часа, вывел из строя электронные системы семи различных целей, и все компьютеры, находящиеся в домах в радиусе действия оружия.

По сравнению с обычным радиоэлектронным оружием, электромагнитное оружие можно назвать "невидимым убийцей" в информационной войне. С точки зрения поражения целей, в отличие от радиоэлектронного оружия, которое позволяет только создавать помехи и подавлять работу электронного оборудования, электромагнитное оружие способно наносить сильные повреждения электронному оборудованию противника, парализуя его на длительное время.

В последние годы с развитием смежных технологий электромагнитное оружие стремится в направлении повышения мощности, расширения радиуса действия и минимизации размеров, что демонстрирует большой потенциал для борьбы с оружием, использующим стелс-технологии, беспилотными летательными аппаратами и авианосцами.

Очевидно, что основной целью электромагнитного оружия в узком смысле этого слова является поражение электронных компонентов электронных информационных систем. Ввиду этого, некоторые виды вооружения, способные создавать электромагнитные импульсы, не включаются в данную категорию.

Исключение составляет российская машина дистанционного разминирования "Листва", применяемая ракетными войсками стратегического назначения. Помимо миноискателя и устройства для разминирования, машина также оснащена оборудованием для создания электромагнитных импульсов и подавления мощных электромагнитных сигналов. При обнаружении взрывчатого вещества данное оборудование обрывает сигналы противника на взрыв. Кроме того, оборудование способно создавать микроволновые импульсы и выводить из строя электронные компоненты взрывающего устройства, тем самым обезвреживая противника.

Хотя "Листва" способна генерировать электромагнитные импульсы, основным назначением машины является разминирование, поэтому ее можно считать электромагнитным оружием только в широком смысле.

В соответствии с эти критерием, рельсотрон также является электромагнитным оружием в широком смысле. Хотя принцип работы рельсотрона заключается в запуске снарядов посредством электромагнитной силы, создаваемой мощными электромагнитными импульсами с чрезвычайно короткой длительностью, его назначение - это запуск снарядов, а не поражение электронных компонентов. Но, несмотря на это, рельсотрон по-прежнему считается одним из новых видов оружия, способным подорвать боевую готовность.

Почти все военные державы при разработке электромагнитного оружия придают особое значение средствам защиты от данного оружия. В настоящее время методы и меры, принимаемые различными странами, включают электромагнитное экранирование, подавление проводимости, заземление и прочее. В целях дальнейшего противодействия угрозе электромагнитного оружия некоторые страны также начали изучать применение графена и плазмы в качестве защитных материалов, а также технологии микроволновой фотоники для повышения эффективности защиты.

В настоящее время, помимо США и России, Израиль, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Южная Корея, Индия и другие страны также добились больших научных достижений в области электромагнитного оружия. Однако разработка данного вида оружия строго засекречена во всех крупных государствах мира. С другой стороны, это говорит о том, что не следует недооценивать положение и роль электромагнитного оружия в будущих боевых операциях.

Ши Фэй (史飞)