Партнёрство РФ и Мали будет способствовать эффективной борьбе с терроризмом в Западной Африке - начальник Генштаба Герасимов

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает Мали как перспективного партнёра, рассчитывает на повышение эффективности борьбы с террористическими организациями в Западной Африке, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Высоко ценим стремление руководства Мали к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области. Рассчитываем на Ваш личный вклад в укрепление двусторонних связей", - сказал Герасимов на встрече с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали Садио Камарой в среду.
Герасимов выразил уверенность, что эти меры будут способствовать "повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Западной Африке, активность которых на континенте усиливается с каждым годом".
"Рассматриваем Республику Мали в качестве одного из наших перспективных партнеров на Африканском континенте и подтверждаем заинтересованность в укреплении сотрудничества", - сказал Герасимов.
Он отметил, что это первый визит Камары в РФ в ранге министра обороны.