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Интерфакс-АВН

Партнёрство РФ и Мали будет способствовать эффективной борьбе с терроризмом в Западной Африке - начальник Генштаба Герасимов

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Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Ма
Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Мали на четыре вертолета Ми-35М, церемония передачи вертолета малийской стороне была произведена в Бамако 12.01.2021. Первые два вертолета Ми-35М были поставлены Мали в сентябре 2017 года.
Источник изображения: www.defenceweb.co.za

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия рассматривает Мали как перспективного партнёра, рассчитывает на повышение эффективности борьбы с террористическими организациями в Западной Африке, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Высоко ценим стремление руководства Мали к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области. Рассчитываем на Ваш личный вклад в укрепление двусторонних связей", - сказал Герасимов на встрече с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали Садио Камарой в среду.

Герасимов выразил уверенность, что эти меры будут способствовать "повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Западной Африке, активность которых на континенте усиливается с каждым годом".

"Рассматриваем Республику Мали в качестве одного из наших перспективных партнеров на Африканском континенте и подтверждаем заинтересованность в укреплении сотрудничества", - сказал Герасимов.

Он отметил, что это первый визит Камары в РФ в ранге министра обороны.

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