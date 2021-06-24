Учение сил РЭБ Беларуси и России – ответ на современные вызовы и угрозы.

Сегодня, 22 июня, на полигоне «Дретунь» под руководством начальника управления радиоэлектронной борьбы генштаба белорусских Вооруженных Сил началось специальное учение с силами РЭБ региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации (РГВ). Учение является одним из этапов подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021» и продлится по 24 июня.

Как сообщили в министерстве обороны Беларуси, темой учения является «Планирование РЭБ в операции РГВ».

От белорусской стороны в учении примут участие силы и средства авиационных баз, центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, экипажи аппаратных станций и стационарные узлы связи бригад связи и разведгруппы ССО.

Накануне мероприятия, для организации и осуществления взаимодействия в ходе учения, в Минск прибыла оперативная группа специалистов РЭБ вооруженных сил России.

Следует отметить, что именно о подобных учениях говорил в начале июня на пленарном заседании общественного совета при Минобороны глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу. «До этого (учений «Запад-2021») у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные мероприятия такого плана», – сказал он.

Ожидается, что маневры позволят оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и заимствовать нарастающий потенциал армии России. Данный аспект весьма актуален, принимая во внимание, что свой опыт российские военные приобретали, в том числе, и в Сирии, где активно использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Именно популярность БПЛА в войнах и конфликтах последних лет придали соответствующую важность теме радиоэлектронной борьбы. Достаточно вспомнить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Турецкие ударные «Байрактары», вовремя закупленные Азербайджаном для своей армии, явились тем «терроризирующим» фактором, который не только обеспечил подавление основной части сил армянских ПВО, артиллерии и «не спрятанной» боевой техники, но и угнетение морально-психологического состояния военнослужащих.

Выполняя разведывательно-ударные функции азербайджанские беспилотники, смогли организовать практически непрерывный мониторинг войск противника в сочетании с точечным поражением его важных объектов.

Фактически, в конфликте участвовали армии разных поколений. У армянской стороны были и ПВО, и авиация, но образцы вооружения –старые, а силы и средства РЭБ почти отсутствовали, в то время как у азербайджанской стороны – современные ударные беспилотные комплексы и, соответственно, подготовленные боевые расчеты, способные ими эффективно управлять.

Заслуживает внимания тот факт, что Украина и Польша, воодушевившись успехами турецких беспилотников, в настоящее время интенсивно прорабатывают вопрос об их приобретении для своих национальных вооруженных сил. Примечательно, что и одна, и вторая страна соседствуют с Союзным государством и в той или иной мере ассоциируют себя с НАТО.

В отличие от Армении, у Беларуси, и уж тем более у России, достаточно сил и средств РЭБ. А вот улучшить их подготовку, отработать взаимодействие и испытать что-то новенькое из вооружения – это никогда не помешает.

Владимир Вуячич