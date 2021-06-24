Андрей Похожаев директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО»: Наша следующая глобальная цель — водородная энергетика

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее.

17 июня старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "РОСНАНО" Андрей Похожаев принял участие в сессии "Технологии и инновации для устойчивого развития" конференции Forbes "Устойчивое развитие. Выгодно вместе".

Эксперты сессии обсудили вопросы поддержки развития инноваций и новых зеленых секторов экономики с точки зрения достижений целей устойчивого развития. Модератором дискуссии выступила президент Благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко.

"Сегодня РОСНАНО - один из лидеров отечественной отрасли ВИЭ и в генерации, и в производстве оборудования. Наша следующая глобальная цель - водородная энергетика, - заявил Андрей Похожаев. - Развитие этого направления позволит нашей стране не только приблизиться к достижению поставленных целей устойчивого развития, но и поспособствует их достижению другими странами".

В своем выступлении Андрей Похожаев отметил, что считает перспективным создание в стране пяти кластеров по производству "зеленого" водорода:

Западный кластер (Ленинградская область)

Северо-Западный (Мурманская область)

Восточный (Камчатка/Сахалин)

Южный (Краснодарский край)

Северный (Ямал)

Во всех этих регионах в наличии высокий ветропотенциал и портовая инфраструктура, которая обеспечит транспортировку вырабатываемого водорода на целевые рынки сбыта в Европу и АТР. По словам Похожаева, сегодня "зеленая" водородная энергетика рассматривается "как ключевой элемент декарбонизации будущего".

"Россия может стать мировым лидером в производстве водорода, - отметил Андрей Похожаев. - И учитывая тренд на лидерство, целесообразно на наш взгляд создание нескольких кластеров по производству "зеленого" водорода в России".

В частности, Похожаев рассказал о том, что РОСНАНО совместно с компанией Enel планируют реализацию пилотного проекта по созданию производства "зеленого" водорода в Мурманской области.

В целом, согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года, экспорт российского водорода должен составить 200 тыс. тонн в 2024 году и 2 млн тонн в 2035 году.

Группу "РОСНАНО"

В Группу входят Акционерное общество "РОСНАНО", Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.