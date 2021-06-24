Андрей Похожаев директор по инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО»: Наша следующая глобальная цель — водородная энергетика

17 июня старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "РОСНАНО" Андрей Похожаев принял участие в сессии "Технологии и инновации для устойчивого развития" конференции Forbes "Устойчивое развитие. Выгодно вместе".
Эксперты сессии обсудили вопросы поддержки развития инноваций и новых зеленых секторов экономики с точки зрения достижений целей устойчивого развития. Модератором дискуссии выступила президент Благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко.
В своем выступлении Андрей Похожаев отметил, что считает перспективным создание в стране пяти кластеров по производству "зеленого" водорода:
- Западный кластер (Ленинградская область)
- Северо-Западный (Мурманская область)
- Восточный (Камчатка/Сахалин)
- Южный (Краснодарский край)
- Северный (Ямал)
Во всех этих регионах в наличии высокий ветропотенциал и портовая инфраструктура, которая обеспечит транспортировку вырабатываемого водорода на целевые рынки сбыта в Европу и АТР. По словам Похожаева, сегодня "зеленая" водородная энергетика рассматривается "как ключевой элемент декарбонизации будущего".
В частности, Похожаев рассказал о том, что РОСНАНО совместно с компанией Enel планируют реализацию пилотного проекта по созданию производства "зеленого" водорода в Мурманской области.
В целом, согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года, экспорт российского водорода должен составить 200 тыс. тонн в 2024 году и 2 млн тонн в 2035 году.
Группу "РОСНАНО"
В Группу входят Акционерное общество "РОСНАНО", Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.