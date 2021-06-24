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Интерфакс-АВН

Россия настроена на поступательное развитие ВТС с Саудовской Аравией - Герасимов

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России рассматривает приезд в Москву военной делегации из Саудовской Аравии как подтверждение курса этой страны на развитие сотрудничества с Россией, заявил начальник генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия по всему спектру вопросов в военной и военно-технической сферах, представляющих взаимный интерес", - сказал Герасимов на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил Саудовской Аравии Файядом бен Хамадом Аль-Рувейли.

"Рассматриваем участие вашей делегации в работе IX Московской конференции по международной безопасности как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", - сказал Герасимов.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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