Россия настроена на поступательное развитие ВТС с Саудовской Аравией - Герасимов

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России рассматривает приезд в Москву военной делегации из Саудовской Аравии как подтверждение курса этой страны на развитие сотрудничества с Россией, заявил начальник генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

"Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия по всему спектру вопросов в военной и военно-технической сферах, представляющих взаимный интерес", - сказал Герасимов на встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил Саудовской Аравии Файядом бен Хамадом Аль-Рувейли.

"Рассматриваем участие вашей делегации в работе IX Московской конференции по международной безопасности как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией", - сказал Герасимов.