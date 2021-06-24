Москва видит в Никосии надёжного партнёра, несмотря на сложности в отношениях России с Западом - замминистра обороны РФ

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия придаёт большое значение укреплению связей с Кипром, видит в этой стране исторического союзника и партнёра, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Вопреки и несмотря на сложность отношений, которые не по нашей вине сложились в последние годы между государствами Запада и Россией, мы видим в Никосии надёжного партнёра, заинтересованного в развитии взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Фомин в среду на переговорах в постоянным секретарём министерства обороны республики Кипр Андреасом Лука.

Он выразил уверенность, что доверительные отношения между двумя народами и государствами позволят вместе противостоять большинству угроз и решению региональных проблем.

"Мы придаём очень большое значение дальнейшему развитию и укреплению двусторонних связей между нашими оборонными ведомствами. И, конечно же, особое место среди наших друзей Кипр, Греция. Это обусловлено общностью культурных традиций, духовной близостью наших народов", - отметил Фомин.

По словам Лука, его страна согласна с российскими подходами к борьбе с терроризмом, оценками общих угроз.