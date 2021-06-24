Москва и Исламабад существенного нарастили военное и военно-техническое сотрудничество - замминистра обороны РФ

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Пакистан наращивают потенциал военно-технического сотрудничества, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"За последние годы мы значительно нарастили наш потенциал по линии военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Фомин в среду на переговорах с первым заместителем министра обороны Пакистана Мианом Мухаммадом Хилалом Хуссаином.

По словам пакистанского военачальника, взаимодействие с Россией является взаимовыгодным для его страны, а также положительно влияет на региональную стабильность.

"По нашему мнению, Российская Федерация играет ключевую роль в этом вопросе. Роль России, её активное участие имеет позитивный эффект для региональной стабильности", - сказал первый замминистра обороны Пакистана.