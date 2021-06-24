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Интерфакс-АВН

Турция объявила международные воды Эгейского моря зоной военных учений - СМИ

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ВМС Турции
ВМС Турции.
Источник изображения: Reuters

Стамбул. 23 июня. ИНТРФАКС - Турецкие власти объявили международную часть акватории Эгейского моря зоной военных учений в ответ на невыполнение Грецией условий Афинского меморандума, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в Анкаре.

"Вопреки условиям Афинского меморандума о взаимопонимании от 1988 года, власти Греции в туристический сезон объявили часть международных вод Эгейского моря зоной военных учений. В качестве ответного шага, Турция 22 июня распространила уведомление NAVTEX, объявив международные воды Эгейского моря зоной учений", - заявил источник.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал греческих коллег отказаться от "провокационных действий" в Средиземном море.

"Греции необходимо отказаться от провокационных действий", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции по случаю завершения Дипломатического форума в Анталии.

В последнее время ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.

Споры по этой теме спровоцировал и рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.

В итоге после серии технических встреч между военными Турции и Греции в штаб-квартире НАТО был разработан военный механизм для решения конфликтов в восточном Средиземноморье.

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