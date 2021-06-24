Киев называет инцидент с британским эсминцем в Черном море серьезным нарушением международного права

Киев. 23 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министерство обороны Украины в настоящий момент совместно с союзниками формирует официальную позицию относительно инцидента с британским эсминцев в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны в среду.

"Сейчас военно-политическим руководством Украины, во взаимодействии с союзниками, формируется позиция по этому вопросу. После завершений консультаций она будет доведена до общественности в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права".

Как сообщалось, российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер" в Черном море в районе мыса Фиолент. Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ из-за инцидента.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предупредительный огонь со стороны РФ по курсу британского эсминца в Черном море, подчеркнул необходимость качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черноморском регионе.