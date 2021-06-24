Россия и Египет планируют проведение совместных военных учений - Минобороны РФ

Совместные антитеррористические учения России и Египта "Защитники дружбы – 2016".

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и помощник главы военного ведомства Египта Мохамед Хасан обсудили перспективы военного сотрудничества двух стран, включая проведение совместных учений, сообщили в Минобороны РФ.

"Фомин обозначил некоторые перспективные направления российско-египетского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий учебно-боевой подготовки", - заявили в Минобороны РФ.

Встреча прошла на полях Московской конференции по международной безопасности.

Хасан отметил положительную динамику развития двусторонних отношений России и Египта в военной области, сказали в министерстве.